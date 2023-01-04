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Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства

Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Фото: Zakon.kz
4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Галымжана Койшыбаева, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

"Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан", – сказано в официальном сообщении.

Койшыбаев Галымжан Тельманович родился в 1968 году в Кызылорде.

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 1995-2004 годах работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в России.

2004 год – полномочный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.

2004-2006 годы – главный инспектор Администрации президента Республики Казахстан.

2006-2008 годы – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

2008-2012 годы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Литовской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

2012-2016 годы – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству.

С 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

26 марта 2019 года постановлением правительства назначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК.

18 сентября 2019 года указом президента РК назначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК.

18 января 2021 года переназначен на должность руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

11 января 2022 вновь назначен руководителем Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

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