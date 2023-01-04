Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства
Соответствующий указ опубликован на Акорде.
"Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан", – сказано в официальном сообщении.
Койшыбаев Галымжан Тельманович родился в 1968 году в Кызылорде.
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1995-2004 годах работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в России.
2004 год – полномочный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.
2004-2006 годы – главный инспектор Администрации президента Республики Казахстан.
2006-2008 годы – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.
2008-2012 годы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Литовской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.
2012-2016 годы – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству.
С 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.
26 марта 2019 года постановлением правительства назначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК.
18 сентября 2019 года указом президента РК назначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК.
18 января 2021 года переназначен на должность руководителя Канцелярии премьер-министра РК.
11 января 2022 вновь назначен руководителем Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.
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