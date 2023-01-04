Курсы валют на 4 января в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 4 января 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,65 тенге, евро – 492,86 тенге, рубля – 6,43 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,1 тенге, продажи – 6,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,3 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге. Читайте также В Казахстане с 1 января повышены пенсии и пособия Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года Как будет работать закон о банкротстве физлиц

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