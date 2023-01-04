Курсы валют на 4 января в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,65 тенге, евро – 492,86 тенге, рубля – 6,43 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,1 тенге, продажи – 6,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 496 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,3 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 469 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге.