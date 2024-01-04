Курсы валют в обменниках Казахстана на 4 января

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 4 января 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,06 тенге, евро – 499,84 тенге, рубля – 5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 462 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 457,7 тенге тенге, продажи – 460,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,99 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5 тенге. Читайте также Какие риски существуют для казахстанских банков в 2024 году – эксперты Законны ли требования продавцов платить наличными Доллар подешевел на торгах 4 января

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