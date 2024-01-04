Курсы валют в обменниках Казахстана на 4 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,06 тенге, евро – 499,84 тенге, рубля – 5 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 457,7 тенге тенге, продажи – 460,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,99 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5 тенге.