Как укрепился курс тенге в декабре, рассказали в Нацбанке

По данным Национального банка, по итогам декабря курс тенге укрепился на 1,3% до 462,66 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

При этом среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 132 до 141 млн долларов.

Общий объем торгов составил 2,95 млрд долларов. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 328,7 млн долларов. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

В Нацбанке отметили, что продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за декабрь составили 461 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 31 млн долларов в день.

"При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", – говорится в сообщении.

Вместе с тем указывается, что для поддержания валютной доли пенсионных активов Нацбанк в декабре осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Общая сумма составила 43,2 млн долларов, или порядка 1,5% от общего объема рынка.

При этом валютных интервенций в декабре Национальный банк не проводил.