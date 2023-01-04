Китай назвал необоснованными ограничения на въезд, введенные странами для граждан КНР

Китай считает, что противоэпидемические меры всех страны должны быть научно обоснованными и соразмерными, а также не влиять на нормальные обмены и сотрудничество между людьми, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что с момента вспышки коронавирусной эпидемии Китай принимает активное участие в международных контактах и обменах, направленных на борьбу с COVID-19, и сотрудничает с международным сообществом, в том числе ВОЗ, для решения проблем, сообщает Синьхуа.

Она заявила, что компетентные органы Китая делятся информацией своевременно, открыто, прозрачно и в соответствии с законом.

"Мы поделились данными вирусного генома по последним случаям заражения COVID-19 в Китае в рамках Глобальной инициативы по обмену данными о гриппе GISAID". Мао Нин

Эксперты в области здравоохранения из многих стран заявили, что штаммы COVID-19, распространяющиеся в настоящее время в Китае, ранее уже были обнаружены в других местах, и новый вариант может появиться в любой точке планеты, поэтому нет необходимости во введении специальных ограничений на въезд китайцев.



По словам Мао Нин, Китай всегда считает, что во всех странах меры реагирования на COVID-19 должны быть научно обоснованными и соразмерными. Они не должны использоваться для политических манипуляций или дискриминации, а также не должны влиять на регулярные обмены между людьми и сотрудничество.

Западные СМИ ранее привели мнения ученых о том, что из-за смены политики по борьбе с COVID-19 в Китае началась неконтролируемая вспышка заболеваний. Агентство Reuters сообщало, что медицинские учреждения Китая не справляются с нагрузкой. Международные специалисты отметили, что из-за жесткого контроля, а затем и практически полной свободы многие китайцы столкнулись с неготовностью иммунитета противостоять новым подвидам штамма "Омикрон".

Из-за этого некоторые страны ограничили въезд для китайских туристов. Некоторым предписали пройти карантин. Так, США решили ввести обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Китая, Япония ограничила въезд для туристов из КНР.