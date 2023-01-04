Токаев: Наш народ всегда с уважением относился к честным судьям

Касым-Жомарт Токаев посетил новое административное здание Конституционного суда, который начал работу с 1 января 2023 года, где провел встречу с назначенными судьями, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, глава государства отметил, что Конституционный суд имеет особую роль в жизни общества.

Он поблагодарил членов Конституционного совета за их плодотворную работу в течение 27 лет на благо страны, а также всех сотрудников, трудившихся в этом органе.



"Сегодня Казахстан сделал решительный шаг в новую эпоху. В стране осуществляются беспрецедентные политические реформы. В настоящее время не так много государств в мире, которые проводят столь масштабные и содержательные реформы. Это факт, который признан всем международным сообществом. Казахстан по праву стал государством-реформатором. В стране осуществляются масштабные преобразования. В приоритете – обеспечение защиты конституционных прав граждан. Представители общественности выражают готовность к активному участию в этой работе. Поэтому я выдвинул инициативу о создании Конституционного суда. Эта инициатива и другие важные решения получили поддержку граждан на общенародном референдуме". Касым-Жомарт Токаев





Фото: akorda.kz



Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей Конституционного суда является обеспечение полного соответствия всех законов и подзаконных актов Конституции страны.

"Конституционный суд – это важнейший институт для всей страны. Теперь граждане могут напрямую обратиться в Конституционный суд с заявлениями о признании незаконными норм, которые, по их мнению, противоречат принципам Основного закона страны. В Конституционный суд также могут обратиться Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека. После того как Конституционный суд приступит к своей работе, несомненно, значительно возрастут требования к качеству работы прокуратуры, судов, правоохранительных органов. Деятельность Суда положительно повлияет и на законотворческую работу депутатов и правительства. Одним словом, Конституционный суд станет основным фундаментом системы защиты прав человека". Президент Казахстана

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что в обществе имеются большие позитивные ожидания от начала деятельности Конституционного суда. По его словам, граждане ждут от судей честной и профессиональной работы, поэтому при исполнении своих обязанностей судьи будут находиться под пристальным вниманием общества, СМИ и международных структур.

"Полагаю, что данный состав судей способен успешно выполнить стоящие перед ними задачи огромной государственной важности и оправдать ожидания общества и граждан. В состав Конституционного суда вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах. В итоге получился хороший сплав теории и практики". Касым-Жомарт Токаев

Также президент уточнил, что председатель Конституционного суда Эльвира Азимова долгое время работала в органах юстиции, занималась вопросами защиты прав человека, представляла интересы государства на международной арене.

Как отметил глава государства, незыблемость принципа верховенства закона по сути является сердцевиной всех политических реформ в нашей стране. По количеству и, самое главное, по содержанию и качеству реформ Казахстан, безусловно, входит в группу мировых лидеров.



"Действительно, то, что было сделано только в прошлом году, не может не производить позитивного впечатления о масштабе и глубине перемен в нашем обществе. Казахстан, как государство, качественно обновился. Данный факт признается мировым сообществом гласно, о чем также свидетельствуют многочисленные контакты на самом высоком уровне. Не будет преувеличением сказать, что Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что основополагающий принцип Нового Казахстана – справедливость, выразил уверенность в том, что судьи с честью выполнят возложенные на них обязательства.

"Наш народ всегда с уважением относился к честным и беспристрастным судьям, возлагал большие надежды на их справедливость. Каждое решение должно приниматься только в соответствии с Конституцией. Потому что от этих решений будет в первую очередь зависеть будущее нашей страны", – заключил глава государства.

Далее выступила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова с докладом об основных направлениях и приоритетах работы нового органа. По ее словам, Конституционный суд будет неустанно работать на благо развития и процветания общества и государства.