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В США впервые казнили преступника-трансгендера

первый казненный в США трансгендер Фото: Federal Public Defender Office
Эмбер Маклафлин осудили за убийство первой степени в 2006 году и приговорили к смертной казни после того, как присяжные зашли в тупик при вынесении приговора, сообщает Zakon.kz.

Эмбер Маклафлин ввели смертельную инъекцию 3 января в штате Миссури, сообщает NBC News.

3 января губернатор штата Миссури Майк Парсон отказал в помиловании после того, как защитники выразили обеспокоенность по поводу ее приговора.

"Маклафлин – жестокий преступник. Семья и близкие мисс Гюнтер заслуживают покоя. Штат Миссури исполнит приговор Маклафлин в соответствии с постановлением суда и восстановит справедливость".Майк Парсон

Маклафлин тихо разговаривала с духовным наставником рядом с ней, когда ей вводили смертельную дозу пентобарбитала. Она несколько раз тяжело вздохнула, затем закрыла глаза. 

До смены пола Маклафлин состояла в отношениях с 45-летней Беверли Гюнтер. Офицеры нашли сломанную рукоятку ножа возле машины Гюнтер и следы крови в ее офисном здании в ночь на 20 ноября 2003 года. Позже Маклафлин привела полицию к месту у реки Миссисипи в Сент-Луисе, где было выброшено тело Беверли.

В 2016 году штату было предписано вынести Маклафлин новый приговор, однако в 2021 году коллегия федерального апелляционного суда восстановила смертную казнь.

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