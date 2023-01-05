США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, включающий РСЗО

США намерены в ближайшие недели передать Украине новый пакет военной помощи, включающий системы HIMARS, сообщает Zakon.kz.

Об этом завил 4 января на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Представитель Белого дома уточнил, что Вашингтон поставит Киеву дополнительные установки РСЗО HIMARS, и сообщил, что США не ожидают скорого прекращения конфликта в Украине.

С наступлением зимы боевые действия лишь усилились, отметил Кирби.

