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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, включающий РСЗО

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, включающий РСЗО Фото: lockheedmartin
США намерены в ближайшие недели передать Украине новый пакет военной помощи, включающий системы HIMARS, сообщает Zakon.kz.

Об этом завил 4 января на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Представитель Белого дома уточнил, что Вашингтон поставит Киеву дополнительные установки РСЗО HIMARS, и сообщил, что США не ожидают скорого прекращения конфликта в Украине.

С наступлением зимы боевые действия лишь усилились, отметил Кирби.

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