Вучич назвал девять стран, отозвавших признание независимости Косово

Сербский лидер Александр Вучич перечислил страны, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово, передает Zakon.kz.

"Девять стран, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы», - приводит слова Вучича "Вечерне новости".

Он также намекнул, что в скором времени еще одно государство может изменить свою позицию.

Всего же, уточнил Вучич, 106 стран не признают независимость Косово, а 84 «недвусмысленно признают». Позиция еще трех государств остается неясной.

Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Спустя два года Международный суд в Гааге признал решение Приштины законным. Россия не признает Косово как самостоятельное государство.



