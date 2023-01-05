Новые жертвы: индийским лекарством от ОРВИ "Док-1 Макс" отравились еще 8 детей

В Узбекистане ещё восемь детей пострадали от побочных эффектов "Док-1 Макс". Жертвами смертоносного сиропа стали ребёнок из Ферганы и семеро из Сырдарьи. Трое сейчас находятся в реанимации, сообщает Zakon.kz

О новых отравлениях 24.kz рассказал заместитель начальника областного управления здравоохранения.

"Изначально 7 детей поступили в реанимацию. Четверо уже пошли на поправку. Остальные в тяжелом состоянии. Им продолжают оказывать необходимое лечение". заместитель начальника областного управления здравоохранения Олтынай Есенова

Ранее в Узбекистане подтвердили смерть 19 детей, принимавших сироп индийского производителя. По результатам расследований, в составе партии препарата выявили токсичное вещество – этиленгликоль в дозе в 300 раз выше нормы.

После смерти 19 детей новый глава узбекского Минздрава поручил приостановить продажу всех лекарств, ввезенных компанией Quramax в 2022 году



Как отметили в Минздраве нашей страны, в Казахстане данного препарата в продаже нет.



