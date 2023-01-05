В Казахстане у нелегальных торговцев изъяли 2,5 тысячи живых новогодних елок

В ходе ОПМ "Ель" привлечено к административной ответственности 506 человек, к уголовной – 18 человек за незаконную порубку елей и сосен, а также за их реализацию в неустановленных местах, сообщает Zakon.kz

Кроме того, по информации ДП наложено административных штрафов на сумму полмиллиона тенге, из них взыскано порядка 400 тысяч тенге.



Как отметили полицейские, правонарушители привлекаются не только за незаконную порубку елей и сосен, а также за нарушения правил содержания и защиты зеленых насаждений.