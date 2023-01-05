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Первое в 2023 году пленарное заседание Мажилиса посвящено январским событиям

Первое в 2023 году пленарное заседание Мажилиса – 5 января Фото: senate.parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 5 января в 10:00 началось первое в 2023 году пленарное заседание. Оно посвящено январским событиям, сообщает Zakon.kz.

Перед началом пленарного заседания с 9:00 в холле Мажилиса организована работа специальной выставки.

С минуты молчания началось пленарное заседание нижней палаты Парламента РК – Ерлан Кошанов предложил почтить память погибших в январских событиях.

Перед депутатами выступит Генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы "Жаңа Қазақстан" о трагических событиях, произошедших в январе 2022 года.


На прошлой неделе мажилисмен Едил Жанбыршин предложил Генпрокурору и руководителям силовых структур прийти в Мажилис Парламента РК и ответить на волнующие казахстанцев вопросы о январских событиях.

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Беспорядки-2022 Берик Асылов Генеральная прокуратура Мажилис Парламента РК Казахстан
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