Первое в 2023 году пленарное заседание Мажилиса посвящено январским событиям

В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 5 января в 10:00 началось первое в 2023 году пленарное заседание. Оно посвящено январским событиям, сообщает Zakon.kz.

Перед началом пленарного заседания с 9:00 в холле Мажилиса организована работа специальной выставки.

С минуты молчания началось пленарное заседание нижней палаты Парламента РК – Ерлан Кошанов предложил почтить память погибших в январских событиях.

Перед депутатами выступит Генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы "Жаңа Қазақстан" о трагических событиях, произошедших в январе 2022 года.





На прошлой неделе мажилисмен Едил Жанбыршин предложил Генпрокурору и руководителям силовых структур прийти в Мажилис Парламента РК и ответить на волнующие казахстанцев вопросы о январских событиях.