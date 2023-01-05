Берик Асылов: Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до выступления президента

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в мажилисе заявил, что первый раз боевое оружие силовики применили около 16.00 5 января 2022 года при обороне резиденции президента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Берик Асылов сообщил, что фактически в один день – 5 января в 8 регионах атаке подверглись акиматы.

По его словам, в ночь на 5 января атакующие ворвались в здание акимата Алматы, а буквально через час начался штурм здания акимата Шымкента. В тот же день, в 15 часов преступники стали нападать на здания областных акиматов в Атырау и Кызылорде. Примерно в это же время в Алматы нападающие подожгли акимат и переключились на здание резиденции президента.

"Были разграблены охотничьи магазины "Анна", "Корган" и "Алпамыс", затем на автомашинах преступники перевезли оружие на площадь и стали раздавать его митингующим. Здесь хочу особо обратить внимание, что первый раз боевое оружие силовики применили около 16.00 5 января при обороне резиденции президента. И далее оружие применялось силовиками при отражении атак на здания полиции, акиматов, других объектов, то есть когда беспорядки перешли в насильственную фазу. Затем при "зачистке" городов от вооруженных боевиков. То есть, огонь по нападавшим был открыт задолго до известного выступления президента страны". Берик Асылов

Генпрокурор отметил, что фактически силовикам не нужна специальная команда, чтобы стрелять на поражение по преступникам.

Он добавил, что есть прямые нормы закона: о правоохранительной службе, о Нацгвардии, о противодействии терроризму, которые позволяют применять боевое оружие для отражения нападения при угрозе жизни и здоровья людей,



"Именно такая опасная обстановка и складывалась днем 5 января и сохранялась вплоть до 8 числа - до локализации обстановки". Берик Асылов