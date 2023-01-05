Берик Асылов: Операция по смещению высшего руководства была тщательно спланирована

Генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, рассказал, почему уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом совершенно секретно, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Берик Асылов озвучил новые подробности беспорядков в январе 2022 года.

"Теперь мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована. По сути, была попытка госпереворота. Как вы знаете, уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом совершенно секретно. Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности". Берик Асылов

Он напомнил, что уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде.

"Экс-председатель КНБ Карим Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену, действия, направленные на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий. Еще одному бывшему заместителю Осипову, а также другим руководителям подразделений КНБ вменяется превышение полномочий". Берик Асылов

Иную информацию он раскрывать не стал, ссылаясь на то, что конкретные детали заговора озвучить не вправе.