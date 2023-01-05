Хронология событий: январь 2022 года в регионах Казахстана

Начало январским событиям было положено в Жанаозене. 2 января к зданию городского акимата вышли жители города нефтяников, требуя снизить цену на сжиженный газ. В первые дни января волнения охватили буквально весь Казахстан. Что происходило на самом деле – напомним в материале Zakon.kz.

Причиной волнений в городе нефтяников стало резкое повышение цены на сжиженный газ. В 2021 году газ на западе Казахстана стоил 60 тенге за литр, а с начала 2022 года цены выросли до 120 тенге.



В Мангистау протесты от начала до конца были мирными





Фото: кадр из видео



Большинство автотранспорта в Мангистау ездит на сжиженном газе, поэтому подорожание газа сразу в два раза – с 60 до 120 тенге – привело к народным волнениям. 3 января 2022 года жанаозенцев поддержали и жители Актау. Они собрались на центральной площади Ынтымак и скандировали: "Газ по 50!". Сначала это была небольшая группа людей, но с каждым днем все больше жителей выходили в центр города – перекрывали дороги, устанавливали юрты, жгли костры, чтобы согреться. Через пару дней к митингующим примкнули и нефтяники – работники массово покидали вахтовые поселки на месторождениях. Сначала шли несколько километров пешком, а затем жители ближайших сел предоставили им автомашины. Десятки внедорожников и микроавтобусов поехали в сторону Актау. На площади ежедневно собирались около 10 тысяч человек.

Если в других городах Казахстана митинги сопровождались погромами и штурмами зданий, то в Мангистау протесты от начала до конца были мирными. Сами стоявшие на площади пресекали любые провокации, выводили пьяных или хулиганов и не допускали погромов или поджогов.

Однако перекрытые дороги и закрытые аэропорты и вокзалы создали массу проблем жителям. Чтобы попасть на самолет, приходилось объезжать много километров по степи, а оплата за такси выросла сразу почти в 10 раз. Да и тем, кому посчастливилось в те дни добраться до аэропорта, пришлось оставаться в аэропорту в ожидании рейса. В итоге они вынуждены были возвращаться в город. Больше всего не повезло транзитникам, которые прилетели в Актау, но не смогли вылететь дальше. Когда в Актау появилась связь и интернет, они, наконец, смогли связаться со СМИ и сообщили, что в аэропорту полностью закончились продукты. Всего в здании оставалось около 40 человек с детьми. В основном это были иностранцы – граждане Грузии и Азербайджана.

"На просьбу помочь откликнулись волонтеры, несколько предпринимателей, обычные жители. Мы закупили продукты и поехали в аэропорт. На въезде уже стояли военные, которые разрешили войти в здание только одному человеку – передать продукты и вещи. Одна из жительниц села, которое расположено рядом с аэропортом, передала застрявшим пассажирам целый казан плова и две большие банки с солеными огурцами! Это было очень трогательно!" Общественник Мейиржан Туманов

Большинство протестующих разошлись с площадей Актау и Жанаозена к вечеру 8 января. К утру 9 января на Ынтымаке оставалась лишь небольшая группа жителей, но к вечеру они также покинули площадь.

Прикаспий: некоторые полицейские, несмотря на полученные травмы, оставались до конца





Фото: Рахим Койлыбаев



В регионе в протестах приняли участие несколько тысяч человек. Участники митинга собрались на центральной площади Исатая и Махамбета, прорвав оцепление сотрудников полиции. Они выражали свою поддержку бастующим в Мангистауской области, требовавшим снизить цену на сжиженный газ. Тут ночевали, разожгли костры, приготовили в казане еду. К шумной толпе митингующих вышел в тот момент аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Однако разговора не получилось. Главу региона не стали слушать, но и отпускать не спешили, окружили плотным кольцом. Акима удалось вытащить из "оцепления" участников митинга с большим трудом.

4 января в Атырау погода изменилась, повалил снег, затем пошел дождь. Во многих организациях и предприятиях сотрудников отпустили домой пораньше, а в крупных компаниях с иностранным участием, которые находились в непосредственной близости от места митинга, вообще велели сотрудникам не приходить на работу до тех пор, пока все не успокоится.

В ходе беспорядков в нефтяной столице получили различные телесные повреждения 49 сотрудников полиции Атырауской области и 27 военнослужащих Национальной гвардии. Среди избитых военнослужащих был 18-летний солдат. Его сбросили с центрального моста с шестиметровой высоты, он чудом уцелел. Удар о лед смягчили бронежилет и каска. Гвардеец потерял сознание, а когда пришел в себя, с трудом добрался до дороги и, поймав попутку, доехал до воинской части, оттуда его сразу отвезли в больницу.

Некоторые полицейские, несмотря на полученные травмы, оставались до конца. Среди таких был 29-летний участковый инспектор местной полицейской службы Управления полиции города Атырау капитан Айбол Идрисов. Он защищал акимат Атырауской области и его тоже сильно избили, несмотря на боль и головокружение, инспектор не ушел.

"В те январские дни мы были на службе все 24 часа в сутки. 4 января началось все на одном из рынков. Поначалу собравшиеся на стихийный митинг вели себя тихо, но потом люди двинулись по улице Тайманова, дошли до центральной площади имени Исатая и Махамбета. На следующий день толпа направилась в сторону облакимата. Они на нас напирали, мы в касках и с щитами держали оборону. Нам кричали, чтобы мы уходили. Были и провокации, мы на них не поддавались. У них в руках были и половинчатые кирпичи. Били исподтишка. А что мы им плохого сделали? Большая часть митингующих, одетых в спецовки, была настроена агрессивно. Но также среди них были и те, кто старался держать дистанцию, даже делали коридор, чтобы остальные не приближались к нам. Меня до сих пор поражает то, как эти люди себя вели – без страха и агрессивно". Айбол Идрисов

По официальным данным, в дни январских событий в правоохранительные органы доставили 476 человек, задержанных при митингах, с ними проводили следственные действия. В настоящее время в Атырауском специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжается судебный процесс в отношении 27 участников несанкционированного митинга. Проходят допросы свидетелей, подсудимых.

Актобе: 25 сотрудников полиции и 3 военнослужащих получили ранения и телесные повреждения в ходе январских беспорядков

По информации Департамента полиции Актюбинской области, во время январских событий 2022 года было повреждено 7 служебных автомобилей, более 300 единиц спецсредств и средств индивидуальной защиты. Разграблена машина скорой помощи.

4-5 января в Актобе и ряде районов области протестующими были перекрыты дороги, в том числе трассы международного значения, железнодорожные пути, заблокирована работа аэропорта. В результате были остановлены авиа- и железнодорожные перевозки.

Демонстранты, среди которых были лица под воздействием алкоголя и наркотиков, оказывали неповиновение и агрессивно выражались против представителей власти и правоохранительных органов. Действия митингующих носили четкий и слаженный характер. Около 5 тысяч демонстрантов, используя коктейли Молотова, арматуру и камни, прорвали несколько рядов оцепления, ворвались в областной акимат.

Одна из групп захватила международный аэропорт "Актобе". Но обошлось без жертв. Вскоре зачинщики были задержаны.

6 января протестующие продолжали оставаться на площади перед областным акиматом. В целях восстановления правопорядка в ночь на 7 января специальными, правоохранительными органами и военными проведена операция по зачистке площади и освобождению здания акимата. Нанесенный ущерб только зданию акимата оценивался в 300 млн тенге.

Полицией было возбуждено 13 уголовных дел по фактам организации актов терроризма, массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на государственные здания и их захват. Расследование проводилось спецпрокурорами. Были задержаны и доставлены в органы полиции около 1,5 тыс. лиц, из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений в отношении 15-ти судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, подвергнуты административному аресту 417 граждан, в отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия.

Трое зачинщиков захвата административных зданий предстали перед судом. 5 июля 2022 года им был вынесен приговор: каждому по 3,5 года ограничения свободы. Еще 18 человек обвиняются по статьям "Массовые беспорядки", "Применение насилия в отношении представителя власти", "Хищение оружия".

Кантар в Усть-Каменогорске





Фото: Zakon.kz



Протестные настроения в Усть-Каменогорске начались 5 января. С утра на площади Республики, напротив здания областного акимата, полицейские выставили оцепление. После обеда на площади уже было порядка тысячи человек. Собравшиеся выражали недовольство низким уровнем жизни, ростом цен на продукты питания и топливо. Аким Усть-Каменогорска, прокурор города убеждали людей разойтись, указывая, что их действия неправомерны, митинг не санкционирован.

Позже на место были подтянуты дополнительные силы и средства правоохранительных органов. Многие из собравшихся на несанкционированный митинг разошлись. Остались в основном молодые люди, которые двинулись в сторону Байтерека, останавливали проезжающие авто, призывали присоединиться. После протестующие двинулись по улице Победы до Дворца спорта. В руках у некоторых были полицейские щиты. Некоторые "вооружились" палками. Затем протестующие снова вернулись на площадь Республики.

С целью разгона участников несанкционированного митинга полицейские применили дымовые гранаты. Люди разбегались и затем снова собирались в кучки. После была попытка штурма акимата.

На следующий день в городе объявили комендантский час, который действовал до середины января с 23 часов до 7 утра. Также были установлены блок-посты, где производились досмотр и проверка документов.

12 января в Департаменте полиции ВКО (данные до разделения Абайской области) сообщили, что в ходе беспорядков получили травмы 92 сотрудника полиции, 19 военнослужащих Национальной гвардии. Со стороны лиц, участвовавших в митинге, ранения получили более 100 человек.

В изолятор временного содержания, по данным на 12 декабря, были водворены 80 человек, возбуждены уголовные дела по статьям – за применение насилия в отношении представителей власти, массовые беспорядки, акты терроризма, угон и незаконное хранение оружия.

Всего в органы внутренних дел Восточно-Казахстанской области доставили 1100 человек. С 5 по 12 января к административной ответственности были привлечены свыше 300 граждан, из них 298 – за нарушение порядка организации и проведения мирных собраний, 22 – за нарушение режима ЧП, 2 – за неповиновение требованию сотрудника правоохранительных органов. Отмечалось, что фактов мародерства и хулиганства в Восточном Казахстане не было.

Была создана межведомственная следственная оперативная группа, куда вошли сотрудники прокуратуры, КНБ, полиции.

Семей: взгляд на январские события под другим углом





Фото: Zakon.kz



В результате погромов акимата Семея и последующего штурма захваченного здания городской администрации пострадали 69 полицейских и военнослужащих, также было уничтожено 11 служебных и повреждено 10 гражданских автомобилей, в том числе один автобус. В последующие дни было задержано более 1000 человек. К административной ответственности за нарушение комендантского часа привлекли семерых семейчан. Больше всего в Семее во время январских событий пострадало здание городского акимата, ныне акимата Абайской области.

Митингующие собирались на площади перед стадионом "Спартак". По приблизительным оценкам, за короткое время здесь собралось около 5 тыс. человек. Митингующие, выстроившись в колонну, вышли на оживленную улицу Абая, перекрыв по ней движение транспорта, и направились на Центральную площадь. По пути люди разбивали камнями видеокамеры, установленные вдоль проезжей части по ул. Абая и на Центральной площади. Спустя некоторое время навстречу к демонстрантам вышел экс-аким Семея, ныне депутат Сената Мажилиса парламента РК Бакытжан Байахметов со своим заместителем Айдаром Садырбаевым. Однако конструктивного диалога не случилось. Протестующие уже поздно вечером ворвалась в здание городской администрации. В ночь с 4 на 5 января они начали жечь костры из той самой мебели, которую выносили из кабинетов акимата. Также в ход пошли автомобильные шины разбитых и перевернутых спецмашин полиции.

Утром 6 января силовикам удалось провести молниеносную операцию и отбить разграбленный акимат. Всех, кто в тот момент находился на площади или в акимате, задержали до выяснения обстоятельств. Однако для сохранения порядка и недопущения повтора беспорядков оцепление вокруг площади и близлежащих районов снято не было.

7, 8 и 9 января Семей практически находился на осадном положении. Были отключены интернет и связь. Единственным источником информации стали выпуски новостей по центральному телевидению.

Уже через несколько дней после трагедии для расчистки пострадавшего здания государственным служащим пришли на помощь волонтеры Молодежного ресурсного центра в Семее. Студенты вузов и колледжей помогали собирать мусор и осколки, выносить их и утилизировать.

В здании акимата работала специальная комиссия, которая оценивала ущерб, нанесенный протестующими.

Коммунальные службы города не прекращали свою работу ни на минуту. Была проведена практически генеральная уборка площади и улиц, регулярно осуществлялся вывоз мусора, без перебоев подавались тепло, вода, электроэнергия и оптико-волоконная связь. Также в штатном режиме работал и общественный транспорт в Семее. Надо сказать, что даже в самые пиковые моменты штурма и антитеррористической операции по освобождению акимата автобусы по городу продолжали курсировать, объезжая перекрытые улицы вокруг Центральной площади.

В самом городе и по его периметру были выставлены блокпосты. Здесь в круглосуточном режиме дежурили военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. По инициативе предпринимателей Семея для них было организовано горячее питание, подвозом которого занялись волонтеры Молодежного ресурсного центра.

"Давайте посмотрим на последствия январских событий под другим углом зрения. Несмотря ни на что, они дали и позитивные сдвиги в казахстанском обществе. Во-первых, произошла ликвидация основных политических угроз, что повлекло за собой установление общего мира и порядка. Во-вторых, события дали толчок для переоценки роли и содержания системы государственного управления, защиты жизни и спокойствия граждан страны. В-третьих, были выявлены те "узкие" места в полиции, КНБ и других силовых структурах, которые следует исправить и реформировать. В-четвертых, был создан прецедент для обновления отношений госструктур с гражданами и обществом в целом. Это стало поводом для ротации, обновления политических кадров, ограничения коррупции в государственных и силовых структурах. Кроме того, все мы наблюдали за тем, как повысился уровень патриотизма, гуманизма и дополнительных возможностей бизнеса в экономической поддержке общества. И, наконец, январские события мотивировали востребованность научных методов в мониторинге и прогнозировании социально-политических процессов". Председатель общественного объединения "Независимый социологический центр города Семей" Алексей Коновалов

Январские события в Уральске год спустя





Фото: Zakon.kz



В полдень 4 января 2022 года на окраине Уральска рядом с гипермаркетом "Дина" собралось около 100 человек. Около 5% из них были гражданские активисты и общественники, но основную часть составляли парни и мужчины, которые пришли на место митинга, чтобы поддержать протесты в Мангыстауской области. Через несколько минут к собравшимся приехали аким Уральска Абат Шыныбеков и замакима области Бахытжан Нарымбет. Они вступили в диалог с протестующими, но прийти к компромиссу у них не получилось. В ответ на это собравшиеся решили пойти на главную площадь Уральска. В руках у них были плакаты с надписями: "Газ елү!" (Газ по 50 тенге!) и "Үкімет кетсің!" (В отставку правительство!).

Люди решили идти на главную площадь в центр города. Это более 15 километров. Колонна двигалась по проезжей части. Шагая в колонне, люди пели гимн Казахстана, выкрикивали политические требования. Никаких хулиганских действий участники колонны не совершали. Они просто шли в сторону площади и звали водителей проезжающих мимо авто присоединиться к ним.

К протестующим приехали аким ЗКО Гали Искалиев и начальник Департамента полиции Махсудхан Аблазимов. Глава города и главный полицейский области вошли прямо в толпу к протестующим и стали с ними разговаривать. Кто-то из людей стал рассказывать им о своих личных проблемах, но в основном требовали одного – чтобы их пропустили, и они смогли дойти до главной площади города. Через некоторое время власти пропустили колонну, и люди двинулись дальше.

Примерно в 17.00 колонна уже была на площади. Сюда стало приезжать все больше и больше людей. В 18.00 количество людей на площади приблизилось к 1000. В это время на площади перестал работать интернет. За зданием акимата появились автобусы с затемненными стеклами. В них сидел вооруженный спецназ. Часть полицейских в масках ходили по площади, но каких-либо действий они не предпринимали. Затем протестующие собрались в круг, было решено установить на площади юрту и передать властям их требование – "Правительство Казахстана в отставку!".

Аким ЗКО Гали Искалиев пообещал передать их требования в Ак Орду. Большая часть протестующих на площади находилась вдали от областного акимата. Здесь на импровизированной сцене, взобравшись на фонтан, выступали люди, среди них известные в ЗКО адвокаты, журналисты, общественные деятели. Затем появились музыканты, которые играли на домбре казахские песни.

В это же время на другой стороне площади – ближе к областному акимату – собралась толпа молодых парней, которые пытались прорваться в здание акимата ЗКО. Их сдерживала полиция. Общественники и аксакалы обращались к парням: "Ну и зайдете вы в акимат, что там будете делать?". Эти вопросы толпа игнорировала, но отходить от акимата не собиралась. Примерно в 22.00 на площади установили юрту, появились девушки, которые разливали чай из самовара и угощали протестующих бауырсаками.

Изменения на площади стали происходить ближе к 3 часам ночи. В это время спецназовцы в масках выстроились в шеренгу перед зданием областного акимата. В руках у них были щиты. Они оттеснили от главного входа толпу, состоящую из молодых парней. Заместитель начальника ДП по ЗКО Жанболат Жаншин в громкоговоритель попросил людей разойтись: "Земляки, разойдитесь. Ваши действия незаконны!". В этот момент на площади стали взрываться светошумовые гранаты. Свою речь Жаншин повторил несколько раз, и каждый раз его слова сопровождались взрывами. Но никто не пострадал. Затем спецназовцы вытеснили протестующих с площади. Несколько человек было задержано.

На следующий день, 5 января, в Уральске были задержаны еще трое: журналист Лукпан Ахмедьяров, общественник Бекнур Сражанов и адвокат Абзал Куспан как организаторы митинга.

Спустя три месяца адвокат Абзал Куспан получил орден "Курмет" от президента Касым-Жомарта Токаева. Сразу после того, как он вышел из-под ареста в январе, он стал заниматься расследованием "январских событий".

Сильных народных волнений в Карагандинской области не было

Жители области с тревогой наблюдали за происходящим в Мангистау, Алматы и других регионах страны, примкнув к экранам телевизоров.

В Караганде не ходили толпы агрессивно настроенных протестующих, не было и провокаторов. Никто не грабил магазины, не нападал на представителей власти, не пытался захватывать здания акиматов и полиции.

Только к вечеру 4 января примерно около 200 человек собрались на площади Республики в юго-восточном районе города. Собравшиеся вели себя цивилизованно и культурно. Митинг начался с исполнения гимна Республики Казахстан. Каждый желающий высказаться ждал своей очереди.

Выступающие ждали, когда освободится рупор, чтобы сказать свое слово. Все выражали солидарность с митингующими жителями Мангистауской области. Полностью поддерживали их требование снижения цены на газ.

Затем требовали, чтобы к ним вышел аким Карагандинской области Женис Касымбек. Но он не появился. С собравшимися карагандинцами беседовали представители городского акимата.

Общая тональность выступления практически каждого карагандинца сводилась к необходимости снижения цен.

На месте также присутствовали сотрудники правоохранительных органов и СОБР. К разгону и применению силы к собравшимся жителям власти не прибегали. Митингующие спокойно разошлись сами. Те немногие минуты, на которые появлялся интернет, люди тратили на то, чтобы узнать об обстановке в городах страны и о жизни и самочувствии родственников, живущих в других городах.

Определенное беспокойство вызвало закрытие банков и банкоматов. К работающим аппаратам выстраивались длинные очереди. Люди спешили запастись наличностью. Те, кому не удалось снять деньги, в буквальном смысле остались без средств к существованию, так как оплатить покупки, в том числе продуктов, безналичным способом было практически невозможно.

В целом страшные события января 2022 года обошли Карагандинскую область стороной благодаря осознанности, благоразумию и сдержанности карагандинцев.

Петропавловск: кто они – эти люди в черном?





Фото: Zakon.kz



В Петропавловске утро 5 января началось с совершенно шокирующей для горожан картины. В центр города стягивались силы полиции и спецтранспорт, именуемый в народе "автозаками".

На центральной площади города в это морозное утро было многолюдно. Именно здесь располагался центральный новогодний ледовый городок с елкой и ледовыми скульптурами. Но по периметру площади цепью стояли полицейские. Прохожие робко интересовались: "Можно ли пройти через оцепление?". Стражи порядка уточняли, что они на дежурстве, но это не оцепление и проходить через площадь можно свободно.

В это время недалеко от площади в одну большую группу собирались люди. В основном это были мужчины средних лет, одетые в черное. У некоторых в руках были прозрачные папки с бумагами, со стороны похожими на документы. В один момент эта огромная группа людей дружно двинулась в центр площади. Они шли строем, вели себя мирно и не выкрикивали никаких призывов. Митингующих тут же окружили полицейские и бойцы в черной форме с масками. Организованную группу моментально развернули и повели к стоящим за периметром площади автобусам. Несколько человек, которые оказали сопротивление, стражи порядка вынесли на руках и так же поместили в автобус. Один из задержанных уже из окошка автобуса кричал: "…Это наша земля! …Я плачу налоги!".

Задержание пришедших на митинг в городе длилось считанные минуты. Ни один человек не пострадал. Никаких повреждений городу также нанесено не было.

10 января комендант Северо-Казахстанской области, начальник ДП СКО Марат Тулебаев официально сообщил, что 5 января на городской площади был задержан и доставлен в полицию 121 человек. Все они – местные жители, приехавшие из Кызылжарского, Есильского и района Шал акына.

"Все личности установлены. Мужчины от 20 до 30 лет. Иногородних среди них не было. В основном все – безработная молодежь". Комендант СКО Марат Тулебаев

Также стало известно, какое наказание получили задержанные. Большинству был назначен административный арест сроком до 15 суток.

Комендант области также сообщил, что участники митинга поднимали вопросы по цене на газ, а также – по главной проблеме аграрного СКО – земельным паям. Значительно позже на одном из брифингов стало известно, что в Петропавловске силами спецслужб был предотвращен еще один митинг, о котором стало известно еще на стадии призывов к нему.

Ситуацию в регионе удалось сохранить стабильной и спокойной. В этом североказахстанцы во многом благодарят власти и местный менталитет толерантного дружелюбного североказахстанского общества. В те страшные для страны январские дни петропавловцы продолжали семьями гулять на городских площадях вместе с детьми.

Костанай пережил дни митингов без особого ущерба





Фото: Zakon.kz



Первые небольшие группы протестующих собрались 4 января в двух местах: возле ТРЦ "Костанай Плаза" и бизнес-центра "Атриум". Для переговоров с ними приехали секретарь областного маслихата Сайлаубек Ещанов и тогда еще аким Костаная Кайрат Ахметов. После беседы с людьми последние разошлись. Но 5 января начались масштабные события в центре города. Собравшиеся на площади требовали, чтобы к ним вышел аким области Архимед Мухамбетов. И когда он появился, задали ему массу вопросов из самых разных сфер. Он пообещал вернуться в 19 часов, чтобы выслушать все требования митингующих. Но мирные переговоры к результату не привели, и к 16 часом количество людей на площади стало увеличиваться. С центральной площади протестующие вышли на ул. Баймагамбетова, повернули на ул. Тауелсиздик, потом на пр. Абая, на ул. Гоголя и, сделав круг, вернулись на ул. Баймагамбетова, а оттуда на площадь. Все это время по тротуарам параллельно колонне протестующих двигались и полицейские.

С каждым часом у людей нарастала агрессивность. Митингующие пытались прорвать оцепление и кидали в полицейских камнями. Обнаружили в толпе и граждан с коктейлями Молотова.

"Для того чтобы не допустить погромов и усилить обеспечение порядка, патрули были приближены к административным зданиям, объектам торговли и банкам, расположенным рядом. Дополнительно прибыли 300 сотрудников и спецтехника". Глава Департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов

В 19 часов Архимед Мухамбетов появился на площади, где уже собралось более тысячи человек. Люди оказались недовольны выступлением акима и сначала по одному, а потом толпой ринулись в сторону полицейских и СОБРа, начались драки. В ход пошли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Около 22.00 все еще были слышны выстрелы. Протесты продолжились в сити-центре, в районе зданий областной прокуратуры и Казпочты. Молодые люди заполнили практически весь центр. Против протестующих вновь применили шумовые гранаты и газ, поливали водой из шлангов пожарной машины. Шум гранат не утихал почти до 4 утра 6 января.

Примерно в 00:30, по данным полиции, площадь оказалась под контролем силовиков, а к 1:30 на улицах задержали всех агрессивных митингующих. Было задержано и доставлено в ОВД 245 граждан.

Утром 6 ноября площадь перед областным акиматом была оцеплена полицейскими со щитами. В течение дня туда подвозили бетонные блоки и сооружали баррикады. Полицейские круглосуточно вели дежурство, но митингующие больше не появились. Зато возле банкоматов, в аптеках и в магазинах появились огромные очереди. В вечернее время, кроме стражей порядка, патрулирование города осуществляли и добровольные дружины.

Павлодар: "заводилы" в красных куртках координировали действия толпы





Фото: Валерий Бугаев



В Павлодарской области в первые дни января 2022 года тоже были беспорядки, но по сравнению с другими регионами они прошли относительно спокойно.

5 января жители Павлодара стали получать в мессенджерах рассылки с призывами прийти на несанкционированный митинг, который должен начаться в 14 часов на центральной площади перед акиматом области. Среди собравшихся было много молодежи, и что характерно, легко одетых не по погоде людей, явно не павлодарцев. При этом отдельно выделялись среди них так называемые "заводилы" в красных куртках, координирующие действия толпы.

Сначала участники митинга выкрикивали через громкоговоритель свои требования о необходимости проведения в Казахстане политических и экономических реформ. Требовали они и снижения цен на продукты, повышения зарплат, бесплатную медицину, а также уменьшения стоимости газа до уровня Мангистау. К митингующим вышел тогдашний аким области Абылкаир Скаков. Он пообещал довести все требования до сведения правительства, но толпа не успокаивалась. От многих на площади пахло алкоголем. Протестанты предприняли попытку захватить штурмом здание акимата области. Толпа смела оцепление из нескольких рядов сотрудников полиции, разбила окна, сломала двери и попыталась проникнуть в здание. Но прибывшее подкрепление СОБРа сумело оттеснить протестующих. Используя щиты, дубинки и светошумовые гранаты, полицейские отогнали толпу от акимата на проезжую часть и продолжили рассеивать участников митинга. Была применена и спецтехника с проблесковыми маячками и сиренами.

В свою очередь протестующие остановили несколько городских автобусов и, выгнав пассажиров, поставили транспорт поперек проезжей части, чтобы остановить движение спецтехники. Но подобные баррикады не помещали сотрудникам полиции продолжить разгон участников беспорядков, самые активные из которых были задержаны. В тот день к врачам за медицинской помощью обратились 16 участников митинга.

На следующий день, 6 января, на площадь стянули пожарные машины и полицейские водометы. Дежурили там и сотрудники спецназа, вооруженные огнестрельным оружием. Позже к ним присоединились и бойцы Национальной гвардии, а также бронетранспортеры и другая спецтехника. Но беспорядки в тот, как и в последующие дни, уже не повторились, так как стражи правопорядка задержали большинство самых активных протестантов.

Всего в области было задержано 909 граждан за нарушение казахстанского законодательства о проведении мирных митингов. В результате 345 нарушителей отправлены под административный арест сроком на 15 суток, всех их распределили по специальным учреждениям Павлодара. 288 нарушителей подверглись штрафу в 30 МРП каждый (почти 92 тысячи тенге). Кроме того, полиция изучила все видео­записи для выявления самых активных нарушителей.

Тараз: жители города помнят Кантар





Фото: Zakon.kz



Январские события оставили заметный отпечаток в Таразе. Ночь с 5 на 6 января выдалась тревожной. Группы агрессивно настроенных молодых людей собралась на центральной площади города и стала выдвигать свои требования. К ним обращались аким области Бердибек Сапарбаев, аким Тараза Ержан Жылкибаев, председатель городского общественного совета Сембек Сейдазимов. Но их никто не слушал. Видно было, что целью протестной акции являлись совсем не снижение стоимости сжиженного газа.

"Это было довольно страшно. Мы с мужем в ту ночь сами находились в своих магазинах, чтобы не дать их разграбить. Я вышла из магазина и видела, как молодым людям раздавали камни и бутылки, как я потом поняла, с зажигательной смесью. Тогда еще заметила, что все парни были одеты в одинаковые черные куртки и штаны, на всех одинаковые кроссовки. К счастью, той ночью обошлось без мародерства. От разграбления магазинов и кафе протестующих отговаривали члены групп, в которые вошли влиятельные спортсмены и бизнесмены". Предпринимательница Токтагуль Айханова

Последствия погромов оказались серьезными: частично пострадало от пожара здание акимата области, побиты стекла в акимате города, полностью сгорело здание партии "Нур Отан", в котором также располагался аппарат управления внутренней политики акимата области, сожжены здания Департамента полиции Жамбылской области, городского управления и отдела полиции № 1. В городе Шу Шуского района сожжено здание районного филиала партии "Нур Отан".

Как сообщалось позже, пострадали 7 полицейских. Десятки машин сожжены дотла. Всего по области пострадали 25 субъектов малого и среднего бизнеса.

В ходе спецоперации сотрудниками отрядов специального назначения ликвидировано 7 террористов. А схроны с оружием полицейские находят до сих пор.

Вечером 5 января в самой гуще протестующей толпы находился фотокорреспондент областной молодежной газеты "АрАй" Алтынбек Картабай.

"В тот день молодые парни и мужчины средних лет собрались у зданий акимата города и партии "Нур Отан". Я видел, как они собрались поджигать акимат города. Но их удалось отговорить от этой идеи. К митингующим обратился мужчина, он спросил: "Зачем вы хотите сжечь это здание? Вы же потом будете выбирать новое руководство города. А где оно расположится, на пожарище?" Алтынбек Картабай

Но вот здание, где находился офис партии Нур Отан, все-таки сожгли.



На вопрос, были ли среди митингующих иностранцы, Алтынбек сказал: "Нет, это были в основном местные парни и мужчины. Их просто ввели в заблуждение".

Сотрудник охраны областного Дома печати имени Шерхана Муртазы Владимир Колбинцев тоже стал свидетелем того, что происходило накануне самой активной фазы акции протеста в Таразе.

"Мое дежурство выпало на сутки 4-5 января. Как раз 4 января на центральной площади митинговали многодетные матери. А под вечер уже появились молодые спортивные парни. Утром меня сменили, так что я практически ничего не видел, кроме последствий: сгоревшие автомобили на площади, офисную мебель и оборудование, которые удалось спасти из здания Нур Отана и сложить в фойе Дома печати". Владимир Колбинцев

Конечно, непосредственно за всем наблюдали и жители города. К примеру, блогер Валентина Дубовенко наблюдала из окна своего дома в микрорайоне Салтанат момент задержания полицейскими митингующих. Жители микрорайона Мынбулак рассказывают о том, как по улице Б. Момышулы 5 января прошествовала колонна молодых людей с государственными флагами в руках. Демонстранты скандировали лозунги и призывали жителей города присоединиться к ним. А на следующий день в городских микрорайонах можно было увидеть группы мужчин в потрепанной одежде. Их тревожные лица говорили сами за себя.



Шымкент: год прошел, как вчера





Фото: Zakon.kz



Утро 4 января 2022 года, казалось бы, не предвещало ничего экстраординарного. "4 января я проехал через весь город – через площадь Аль Фараби к ташкентскому тоннелю. У магазина "Колос" собрались люди, песни пели, шутили, гимн исполняли. Говорили о том, что цены непомерно повышают, коррупция процветает. Говорили о том, что волнует всех", – рассказывает о событиях того дня председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн РК Шарипбай Утегенов.

Через некоторое время появились сообщения о проведении несанкционированных митингов на площади аль-Фараби, в микрорайоне Нурсат, у городского акимата в административно-деловом центре.

"Нас сначала собрали у АДЦ, выставили оцеплением по периметру центра. Сотрудники полиции стояли через каждые пять – семь метров. Чуть позже нас перебросили в район магазина "Колос", к ташкентскому тоннелю, где собралось большое количество молодежи. Молодые люди стали выступать, призывать идти к акимату, площади аль-Фараби. Митингующие собирались в разных районах города, в 7– 8 местах и затем одновременно, по всей видимости, по чьей-то команде, пошли к месту общего сбора. Наверно, была цель – рассредоточить полицию по разным направлениям". Инспектор дорожно-патрульной службы Батыр Тастемиров

По его словам, правоохранительные службы старались не дать митингующим добраться до центра города: останавливали машины, разворачивали, пытались рассеять на маленькие группы, убеждали, чтоб расходились по домам.

"Молодежь была очень агрессивной, но оружия у них мы не видели. Бутылки были, как потом выяснилось, с зажигательной смесью. В нас кидали и камни, и бутылки. В патрульной службе почти 600 человек с командирами, к этому надо прибавить участковых, инспекторов ИДН. Да, казалось, что нас много, но бастующих было больше. Если только на площади аль-Фараби две – три тысячи человек собралось. Но это ведь была только часть недовольных. Оттуда они всей массой пошли по улицам в городской акимат, в новый АДЦ. Попутно наиболее агрессивные разбивали витрины, машины". Батыр Тастемиров

Одним из тех, кто старался воспрепятствовать погромам, был председатель Шымкентского филиала "Союза ветеранов Афганистана" Галымжан Майханов.

"На перекрестке проспекта Республики и улицы Айбергенова митингующие, а их было человек 500, заблокировали дорогу. Автомобили не пропускали. Даже машину скорой помощи задержали. Я вмешался, объяснил, что внутри скорой находится беременная женщина, которой срочно требуется помощь медиков. После этого "скорую" пропустили. Водитель легковой, русский парень, вместе со своей девушкой хотели проскочить перекресток. Но его остановили, попытались вытащить из машины. Митингующие пинали авто, разбили зеркало, начали бить по лобовому стеклу. Я двоих или троих оттащил прямо с капота. Хорошо, что водитель догадался заблокировать двери и закрыть окна. Иначе не знаю, что произошло бы далее. Разъяренная толпа неуправляема. Потом созвонились с ветеранами, решили, что поможем защищать порядок и людей. Полицейских на все случаи просто не хватало". Галымжан Майханов

Основные беспорядки начались в микрорайоне Нурсат у акимата, где собралось около 4–5 тысяч человек, уже вечером. Толпа, в основном молодежь, требовала акима, кидала камни в здание, в оцепление.





Фото: Zakon.kz



"Там на стоянке стояли наши спецмашины. Митингующие их сожгли, автобусы перевернули, сожгли. Нас с напарником поставили на перекресток Аргимбекова – Шаяхметова для регулировки движения. Светофоры не работали. Одну спецмашину мы остановили, которую хулиганы украли со стоянки. Задержали самих угонщиков. А в этот момент автомобиль "Volkswagen Polo" на скорости прямо на нас шел. Злоумышленник потом рассказал, когда мои напарники его поймали, что он не понимал своих поступков, хотя и не было видно, чтобы он находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Рядом со мной стоял инспектор с ИДН, он не видел машины и его бы точно Фольксваген задавил. Но я его подтянул, а сам не успел увернуться и пятку правой ноги сломал. Ребята тут же вызвали скорую, меня отвезли в больницу. А на площадь потом приехал СОБР. Митингующих удалось разбить на несколько небольших групп и блокировать. Правильные действия помогли уменьшить последствия. И такого, как в Алматы, у нас не было". Батыр Тастемиров

Инспектор дорожно-патрульной службы Батыр Тастемиров за действия по предотвращению беспорядков от имени министра внутренних дел РК был награжден медалью "За отвагу" и получил компенсацию за нанесенный ущерб здоровью.

Власти оценили и ущерб, нанесенный предпринимателям города, в несколько сотен миллионов тенге, которые были выплачены. По данным акимата, за три дня мародеры успели уничтожить 23 бизнес-объекта в сфере торговли, общественного питания, транспорта, строительства и финансового сектора.

Был сожжен выставочный центр "Корме", пострадал Дворец культуры "Туркестан", Драмтеатр им. Жумата Шанина. Погромщики разгромили городской акимат, прокуратуру, Аль-Фарабийский отдел полиции, а также офис партии "Нур Отан". По словам заместителя акима Шымкента Максута Исахова, все пострадавшие объекты в Шымкенте уже восстановлены.





Авторы: Светлана Новак, Александр Сергеев, Екатерина Гуляева, Айдар Альтаев, Талгат Умаров, Ева Гоцкая, Инна Литвиненко, Таисия Колевид, Владимир Долгушев, Людмила Мельник, Карина Адильбекова, Сергей Павленко