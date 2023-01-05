Роман Скляр рассказал о сроках восстановления разгромленных в январе зданий

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, посвященному годовщине январских событий, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, когда разгромленные от погромов государственные здания будут полностью восстановлены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным заместителя премьера, в январских беспорядках было повреждено 42 государственных здания в восьми регионах страны.

"Одно из них - это резиденция президента в Алматы. Как вы знаете, по ней принято решение не восстанавливать этот объект, а снести его. На этот 41 объект сегодня выделен 31 миллиард 100 миллионов тенге. Восстановлено 37 объектов, в текущем месяце будет окончено восстановление здания акимата Жетысуской области, в марте восстановят здание Центра правовой статистики информации Генеральной прокуратуры в Алматы и здание акимата Алматы, которое наиболее пострадало. По нему реконструкция будет завершена во втором квартале текущего года". Роман Скляр

Касательно здания телерадиокомплекса в Алматы, то по нему было принято решение о сносе, так как оно не подлежит восстановлению.

Он добавил, что также пострадали 350 коммерческих объектов.

"Все на сегодняшний день восстановлены. 1789 субъектов предпринимательства подали заявки на прямое возмещение ущерба, в полном объеме он им возмещен в размере 16 миллиардов 700 миллионов тенге по все объектам малого и среднего бизнеса". Роман Скляр

Ранее Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что экс-глава КНБ Карим Максимов скомандовал покинуть здания департаментов КНБ 5 января 2022 года.