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Роман Скляр рассказал о сроках восстановления разгромленных в январе зданий

Казахстан кантар государственные здания погромы восстановление Фото: primeminister.kz
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, посвященному годовщине январских событий, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, когда разгромленные от погромов государственные здания будут полностью восстановлены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным заместителя премьера, в январских беспорядках было повреждено 42 государственных здания в восьми регионах страны. 

"Одно из них - это резиденция президента в Алматы. Как вы знаете, по ней принято решение не восстанавливать этот объект, а снести его. На этот 41 объект сегодня выделен 31 миллиард 100 миллионов тенге. Восстановлено 37 объектов, в текущем месяце будет окончено восстановление здания акимата Жетысуской области, в марте восстановят здание Центра правовой статистики информации Генеральной прокуратуры в Алматы и здание акимата Алматы, которое наиболее пострадало. По нему реконструкция будет завершена во втором квартале текущего года". Роман Скляр

Касательно здания телерадиокомплекса в Алматы, то по нему было принято решение о сносе, так как оно не подлежит восстановлению. 

Он добавил, что также пострадали 350 коммерческих объектов. 

"Все на сегодняшний день восстановлены. 1789 субъектов предпринимательства подали заявки на прямое возмещение ущерба, в полном объеме он им возмещен в размере 16 миллиардов 700 миллионов тенге по все объектам малого и среднего бизнеса". Роман Скляр

Ранее Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что экс-глава КНБ Карим Максимов скомандовал покинуть здания департаментов КНБ 5 января 2022 года.

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