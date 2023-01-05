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Берик Асылов: Масимов отдал приказ покинуть здания ДКНБ

Январские события, суд, Масимов отдал приказ покинуть здания ДКНБ Фото: primeminister.kz
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что экс-глава КНБ Карим Максимов скомандовал покинуть здания департаментов КНБ 5 января, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса он отметил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.

"По данным следствия, 5 января поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Ануара Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания. По указанию Карима Масимова оставили здания ДКНБ Алматы и Кызылординской области. Также по команде руководства были оставлены здания Департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей. Скажу прямо, эти руководители проявили слабость. Это отчасти деморализовало личный состав". Генеральный прокурор РК Берик Асылов

По его словам, в результате Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов. В их руки попал целый арсенал – почти 3 тыс. единиц автоматов, пистолетов, снайперские винтовки и десятки тысяч боеприпасов. Кроме того, пока неизвестно местонахождение почти 2 тыс. единиц оружия.

"По данным фактам превышения власти спецпрокурорами следствие завершено. Уголовные дела в отношении экс-руководителей трех региональных департаментов КНБ, Департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды. Сейчас идут судебные разбирательства. Степень их виновности и меру наказания определит суд".Берик Асылов

В отношении экс-начальника ДП Жамбылской области уголовное преследование прекращено за смертью лица.

18 ноября сообщалось, что в Астане начался судебный процесс в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова.

6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

Позже Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.

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