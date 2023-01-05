В Казахстане сократилось производство кумыса

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане за 11 месяцев прошлого года производство кумыса сократилось на 9,2%, сообщает Zakon.kz.

Так, за январь-ноябрь 2022 года произведено 1 520 тонн кумыса, тогда как за аналогичный период 2021 года молочного продукта было произведено на 154 тонны больше.

При этом производство шубата увеличилось на 7,8%.

Так, за 11 месяцев прошлого года производители молочной продукции выпустили 2 644 тонн шубата – на 191 тонну больше, чем за соответствующий период 2021 года.

