Глава Антикора: Многие писали заявления о пытках, чтобы избежать ответственности

Глава Антикоррупционной службы Олжас Бектенов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что многие участники январских событий заявляли о пытках, чтобы избежать ответственности за другие противоправные действия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов признал, что трудно раскрыть дела о пытках. И речь, по его словам, идет не только о трагических январских событиях. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это сокрытие преступлений. Заявители поздно обращаются в правоохранительные органы. Во-вторых, сложность доказательства.

"Пытки часто применяются в тюрьмах или правоохранительных органах. Эти здания не были полностью оборудованы современными средствами видеонаблюдения. Нам очень сложно доказать причастность правоохранительных органов к применению пыток только на основании показаний потерпевшего. Можно даже сказать, что это невозможно доказать". Олжас Бектенов

Он также отметил, что во время январских событий усложнился процесс расследования уголовных дел по жалобам граждан на действия сотрудников силовых структур.



"Антикоррупционная служба расследовала 432 уголовных дела. К их расследованию были привлечены самые опытные следователи Антикора. Основная сложность в том, что события носят нерегулярный и массовый характер. Заявители показали на полицейских в масках и касках, то есть даже не видели лиц тех, кто, якобы, их пытал. Они даже не знают их имен. Расследованию помешала неисправность многих камер видеонаблюдения". Олжас Бектенов

Между тем, по его словам, правильная организация следственной работы позволила восстановить хронологию событий по 347 уголовным делам при строгом соблюдении требований Стамбульского протокола о расследовании пыток.

"По данному протоколу проведена 851 судебно-медицинская экспертиза. Их провели с участием 344 человек. В результате телесные повреждения выявлены у 239 человек. У 105 человек травм не обнаружено. Еще 59 заявителей воспользовались своими правами и отказались от допроса. На основании совокупности объективных данных сделан вывод о том, что телесные повреждения были получены в ходе уличных беспорядков... Большинство жалоб на действия силовиков стали поступать спустя месяц и более. Это сильно усложняет процесс доказательства". Глава Антикоррупционной службы

В пример он привел ситуацию Ануханова в Костанае, который, по словам Бектенова, подал заявление о пытках через 45 суток, несмотря на то, что является подозреваемым по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.

"В результате досудебного расследования показания о причастности сотрудников полиции к пыткам не подтвердились. Суд признал Ануханова виновным по статье 72 Уголовного кодекса РК и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Такие примеры показывают, что многие заявления о пытках делаются для того, чтобы избежать ответственности за противоправные действия. В результате расследования 347 дел было сокращено в связи с отсутствием состава преступления, так как объективных и полных данных о противоправных действиях сотрудников не установлено. Надзирающие прокуроры утвердили процессуальные решения. С учетом изменений, внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс, всего в прокуратуру направлено 56 уголовных дел". Олжас Бектенов