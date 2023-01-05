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Мама погибшего во время январских событий сержанта вспомнила последний разговор с сыном

Мама погибшего во время январских событий сержанта вспомнила последний разговор с сыном Фото: Zakon.kz
5 января 2023 года мама младшего сержанта Нурбосына Алмасова, погибшего во время январских событий в Алматы, рассказала о последнем разговоре с сыном, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурбосын Алмасов работал в отделе полиции УП Бостандыкского района Алматы.

Мама погибшего Гульсим Сейткалиева рассказала, что с детства сын мечтал работать полицейским, был очень храбрым и жизнерадостным человеком.

В разговоре с журналистами она вспомнила утро 4 января 2022 года, когда в последний раз видела сына живым.

"Он отдыхал дома, но утром встал и быстренько собрался. Сказал: "Мама, мне надо на работу". Я спросила, что случилось. А он мне ответил: "Не знаю, мама. Меня вызывают". Он ушел, еще шутил со мной, тогда я ни о чем не подозревала. Единственное, я пожелала ему "құдай сақтасын" и все", – вспоминает разговор с сыном Гульсим Сейткалиева.

Нурбосын был самым младшим в семье, ему было 27 лет. В марте он собирался жениться.

"Когда я его проводила на работу, все было вроде хорошо, тишина. Мы были в городе, когда возвращались, увидели разъяренную толпу, очень злую толпу, я испугалась и позвонила сыну. А он мне ответил: "Все хорошо, мама". А 5 января митингующие напали на Бостандыкский РОВД". Гульсим Сейткалиева

16 августа 2022 года Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала полный список погибших во время январских беспорядков.

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