Принц Гарри рассказал о драке со старшим братом Уильямом из-за Меган Маркл

Случай, как утверждается, произошел в 2019 году в Лондоне. Ссора между братьями возникла из-за Меган Маркл, сообщает Zakon.kz.

Британский принц Гарри в своей автобиографической книге "Запасной" написал, что подвергся "физическому нападению" со стороны старшего брата, наследника престола принца Уильяма, сообщает The Guardian.

Как написал в своей книге Гарри, Уильям пришел обсудить с ним "катастрофу" в их отношениях и скандалы с королевской семьей в прессе. Жалоба Уильяма на Маркл, которую он назвал "грубой" и резкой", сначала привела к словесной перепалке между братьями, они "обменялись оскорблениями". Ответная жалоба Гарри на отсутствие поддержки со стороны старшего брата привела к тому, что "разъяренный" Уильям напал на него.

"Все произошло очень быстро. Он схватил меня за воротник, сорвал цепочку и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался". Принц Гарри

После этого Уильям принес ему извинения. Впоследствии Меган Маркл заметила "царапины и синяки" на его спине.

Мемуары Гарри выпустят уже в январе и "вероятно, вызовут ярость в британской королевской семье".

Ранее Гарри в интервью телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего и брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает мириться с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию".

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.

В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.