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Если Дед Мороз есть, то он работает в "Евразии": выплаты на 12,4 млрд тенге к Новому году

Если Дед Мороз есть, то он работает в "Евразии": выплаты на 12,4 млрд тенге к Новому году Фото: Depositphotos
Страховая компания "Евразия" в рамках традиционной праздничной акции "Новый год – без долгов" выплатила всем обратившимся в декабре свыше 12,4 млрд тенге, установив исторический рекорд по объему страховых выплат за один месяц.

По условиям акции, обратившимся с 7 по 30 декабря клиентам страховые выплаты "Евразия" осуществила до наступления Нового года, чтобы никакие заботы не могли помешать семейному празднику.

Ускоренные страховые выплаты на сумму почти 1,9 млрд тенге в декабре по обязательному автострахованию получили свыше 3,3 тыс. пострадавших в ДТП владельцев авто. Всего же с начала года "Евразия" выплатила 16,3 млрд тенге по договорам обязательного автострахования.

"Хорошие традиции – важная составляющая жизни любой страны и каждой отдельной семьи. Вот уже пять лет "Евразия" делает так, чтобы встреча Нового года для наших клиентов проходила максимально комфортно и приятно, – комментирует итоги акции Нурмухамед Тульбаев, исполнительный директор СК "Евразия". – В этом году мы установили очередной рекорд по количеству и общей сумме выплат, что говорит об актуальности акции".

СК "Евразия" остается многолетним лидером на рынке страхования Казахстана: на конец 2022 года объем активов компании превысил 434 млрд тенге, что составляет 37,7% на рынке общего страхования. Компания укрепила свое присутствие на рынке автострахования после запуска специализированного сайта www.eurasia36.kz, где каждый может в онлайн-режиме быстро и легко оформить полис обязательного или добровольного страхования.

Всего за 2022 год СК "Евразия" по всем видам страхования осуществила страховые выплаты на сумму 54,5 млрд тенге, что является историческим рекордом не только для компании, но и на всем страховом рынке.

Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022

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