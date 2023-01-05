В Атырауской области футбольный матч между сельчанами закончился убийством, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, убийство произошло в ночь на 4 января в селе Сагиз Кызылкогинского района. Уточняется, что сельская молодежь собралась в местном спорткомплексе поиграть в футбол, в процессе возникла драка, которая закончилась госпитализацией одного из участников и смертью второго.

Сообщается, что убитый, 22-летний мужчина, погиб от колото-резаных ран, несовместимых с жизнью.

Факт подтвердили в Департаменте полиции региона.





"По факту ведется следствие. Подозреваемый задержан, находится в следственном изоляторе", – ответили в ведомстве.