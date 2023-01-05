Полицейские Шымкента нашли сбежавшую из дома 15-летнюю школьницу

Сотрудники криминальной полиции Шымкента нашли пропавшую ранее 15-летнюю школьницу, сообщает Zakon.kz.

30 декабря местная жительница обратилась в Абайское районное Управление полиции о пропаже несовершеннолетней дочери. Как оказалось, она поссорилась с родственниками и ушла в неизвестном направлении.

К слову, ранее несовершеннолетняя также 3 раза уходила из дома, но полицейские ее находили и возвращали родителям.

"В течение 7 суток участковые инспекторы, сотрудники оперативных подразделений ДП города Шымкента и волонтеры искали девочку в круглосуточном режиме. Поиски ребенка находились на особом контроле руководства ДП. В результате успешно проведенных розыскных мероприятий оперативники нашли подростка на привокзальной площади. Как оказалось, девочка все эти дни скрывалась у малознакомых людей. Она пыталась самостоятельно устроиться на работу". Пресс-служба ДП Шымкента





Со слов самой несовершеннолетней, поводом для побега из дома послужили частые побои, которые она терпела от матери. Подросток отказывается возвращаться домой.



В данное время создана комиссия из числа специалистов акимата, Управления образования и полиции. Им предстоит собрать документы о лишении матери родительских прав. На время проведения этой процедуры девочку разместят в центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что 15-летняя Анель Сагидуллаева вышла из дома в Шымкенте 30 декабря и не вернулась. Подростка искали полицейские и волонтеры.