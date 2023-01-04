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В Шымкенте перед Новым годом пропал подросток

В Шымкенте перед Новым годом пропал подросток Фото: pixabay
15-летняя Анель Сагидуллаева вышла из дома в Шымкенте 30 декабря и до сих не вернулась. На поиск пропавшего ребенка задействован личный состав Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, Анель вышла из дома в неизвестном направлении около 15:00.

"Рост 160-165 см; телосложение среднее; волосы длинные темные; одета в куртку серо-черного цвета, черные спортивные брюки".Пресс-служба ДП Шымкента


"Всех, кто владеет какой-либо информацией или видел девочку, просим сообщить в полицию по телефону 102", – уточнили в ведомстве.

3 января сообщалось о том, что в горной местности Алматинской области потерялась семья из 7 человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок). Их нашли.

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Анастасия Московчук
Шымкент
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