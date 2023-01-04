В Шымкенте перед Новым годом пропал подросток

15-летняя Анель Сагидуллаева вышла из дома в Шымкенте 30 декабря и до сих не вернулась. На поиск пропавшего ребенка задействован личный состав Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, Анель вышла из дома в неизвестном направлении около 15:00.

"Рост 160-165 см; телосложение среднее; волосы длинные темные; одета в куртку серо-черного цвета, черные спортивные брюки". Пресс-служба ДП Шымкента





"Всех, кто владеет какой-либо информацией или видел девочку, просим сообщить в полицию по телефону 102", – уточнили в ведомстве .