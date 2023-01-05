В Казахстане из-за непогоды остаются закрытыми 25 участков дорог
Фото: pixabay
Согласно оперативной сводке на 19:00, в Казахстане из-за непогоды остаются закрытыми 25 участков дорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Автодороги закрыты в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.
"644 единицы спецтехники и 1100 дорожников продолжают бороться с последствиями продолжительного снегопада. Местами высота снежного покрова достигает 50 см. К данному часу ограничение движения транспорта полностью снято в Акмолинской области", - говорится в сообщении.
Сложная дорожная ситуация по-прежнему сохраняется на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Карагандинской областей. К примеру, только в ВКО из-за непогоды закрыты 15 участков республиканских трасс.
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