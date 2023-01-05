В Казахстане из-за непогоды остаются закрытыми 25 участков дорог

Фото: pixabay

Согласно оперативной сводке на 19:00, в Казахстане из-за непогоды остаются закрытыми 25 участков дорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Автодороги закрыты в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

"644 единицы спецтехники и 1100 дорожников продолжают бороться с последствиями продолжительного снегопада. Местами высота снежного покрова достигает 50 см. К данному часу ограничение движения транспорта полностью снято в Акмолинской области", - говорится в сообщении. Сложная дорожная ситуация по-прежнему сохраняется на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Карагандинской областей. К примеру, только в ВКО из-за непогоды закрыты 15 участков республиканских трасс. Читайте также Сотрудник полиции рассказала, как обороняли ДП в Алматы В КТЖ сообщили об опоздании нескольких пассажирских поездов Эксперты высказались о назначении новых министров в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: