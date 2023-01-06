"Расследование позволило устранить спекуляции" – юрист прокомментировал тезисы, озвученные в Мажилисе

Профессор Академии правоохранительных органов Виталий Хан поделился с Zakon.kz своим мнением относительно прозвучавших на пленарном заседании в Мажилисе Парламента ответов на вопросы казахстанцев о январских событиях.

По словам юриста, Генеральный прокурор Берик Асылов раскрыл объективную картину произошедшего и дал правовую оценку.

"В частности, проведенная скрупулезная работа прокуратуры и органов расследования позволила устранить разного рода спекулятивные рассуждения и интерпретации январских событий, действий сотрудников правоохранительных органов, управленческих решений по стабилизации общественной безопасности руководством страны". Виталий Хан

Так, в ходе расследования было установлено время первого применения боевого оружия сотрудниками силовых структур – 16 часов 5 января – при обороне резиденции президента в Алматы. Как подчеркивается, силовики были вынуждены принять это решение при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан.

"Такое решение в полной мере отвечает здравому смыслу и правовым положениям общей части Уголовного кодекса, исключающим уголовную ответственность. В рамках закона решение принимается самостоятельно, так как исходит из конкретно сложившейся ситуации – защиты граждан от преступных посягательств в случае угрозы их жизни и здоровью, освобождения заложников, отражения нападения. Иными словами, никакая специальная команда не отдается. Решение сотрудника по применению огнестрельного оружия зависит исключительно от сложившихся обстоятельств, поэтому огонь по нападавшим был открыт задолго до выступления президента". Виталий Хан

По данным Генеральной прокуратуры, при отражении нападений в период действия режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции погибли 238 граждан.



Качественный состав погибших составляет: ранее судимые – 41 человек; нападавшие при массовых беспорядках – 67 человек; нарушители режимов чрезвычайного положения и антитеррористической операции – 142 человека; погибшие при совершении иных преступлений – 4 человека. Основное количество погибших приходится на Алматы – 151 человек, удельный вес которых составляют нападавшие на резиденцию президента. Аналогичные жертвы были и в Кызылорде (26), Шымкенте (20) и Таразе (17).

Спикер отметил: результаты реконструкции январских событий позволяют утверждать, что на территории страны реализовывался тщательно продуманный сценарий, целью которого были подрыв конституционного строя, государственный переворот. Имело место и превышение полномочий в боевой обстановке.