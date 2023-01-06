Значительный рост заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

Фото: pixabay

В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией (КВИ) в стране на 5 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

За сутки в стране выявили 211 заболевших коронавирусной инфекцией. Двумя днями ранее выявили 115 заболевших. На 6 января лечение от КВИ продолжают получать 2589 человек (–2 410+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится – 283 пациента, на амбулаторном – 2306.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 12 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 3 пациента. Читайте также Старейшая американка умерла в возрасте 115 лет Метель, дождь и гололед ожидаются на большей части Казахстана Профессор Академии ГП РК: "Сетевая толпа" была в основе январских событий

Следите за новостями zakon.kz в: