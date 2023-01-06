Значительный рост заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией (КВИ) в стране на 5 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.
За сутки в стране выявили 211 заболевших коронавирусной инфекцией. Двумя днями ранее выявили 115 заболевших.
На 6 января лечение от КВИ продолжают получать 2589 человек (–2 410+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится – 283 пациента, на амбулаторном – 2306.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 12 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
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