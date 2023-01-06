Аким СКО Айдарбек Сапаров проинспектировал заводы и фабрики

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил действующие промышленные предприятия Петропавловска. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсетях.

Аким области первым ознакомился с работой фанерного комбината. Он работает в регионе с 2020 года и сейчас инвесторы строят еще один завод по производству ДСП, который запустят в 2024 году.





Фото: пресс-служба акимата СКО



"Однако предприятие должно не только использовать местное сырье, но и восстанавливать лесные массивы. Поручил Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования разобраться в этом вопросе". Айдарбек Сапаров

Далее глава области проинспектировал работу Петропавловского тракторного завода. Здесь достигнут высокий уровень локализации – 56%. Такие предприятия необходимо масштабировать, в том числе и при поддержке государства.





Фото: пресс-служба акимата СКО



ТОО "Радуга" стало брендом СКО. В 2022 году компания запустила фабрику бумажной продукции. Благодаря этому проекту импорт гигиенической бумаги в республике снизится на 16%. На предприятии созданы комфортные условия работы, работники обеспечиваются достойной заработной платой. Однако "Радуга" столкнулась с проблемой дефицита кадров.

"Управлению координации занятости и социальных программ совместно с акиматом Петропавловска поручил взять на контроль этот вопрос", – добавил аким СКО.

Предприятие "Cool Infinity" производит вагоны-термосы. Завод обеспечен портфелем заказов. Получен сертификат для производства вагона с увеличенной грузоподъемностью. Завод станет единственным предприятием в стране, собирающим такие вагоны.





Фото: пресс-служба акимата СКО



"Государство готово оказать поддержку бизнесу. Для этого важно вовремя озвучивать проблемные вопросы и совместно искать решение. По итогам ознакомительной поездки по заводам и фабрикам проведу совещание с руководителями предприятий". Айдарбек Сапаров



