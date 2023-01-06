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Вполне вероятно, что январские события произошли с ведома бывшего руководства КНБ – политолог

Вполне вероятно, что январские события произошли с ведома бывшего руководства КНБ - политолог Фото: Facebook/Kazbek.Maigeldinov
На заседании Мажилиса Генпрокурор РК сообщил, что январские беспорядки и последующая попытка государственного переворота в Казахстане были тщательно спланированы. Как такое могло произойти, прокомментировал политолог, член Национального курултая Казбек Майгельдинов, сообщает Zakon.kz.

Ровно год прошел с момента трагических январских событий в Казахстане. По депутатскому запросу в Мажилисе Парламента прошли слушания касательно итогов их расследования. Максимально полную информацию по этому поводу озвучили Генеральный прокурор и министр внутренних дел.

"5 января по приказу экс-председателя КНБ Карима Масимова были оставлены здания департаментов КНБ Алматы и Кызылорды, по приказу его заместителя Садыкулова – здание ДКНБ Алматинской области. Аналогично были эвакуированы сотрудники департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей. Из этих зданий мародерами и боевиками было украдено совокупно порядка трех тысяч единиц оружия, две трети из которых до сих пор не найдены". Генеральный прокурор РК Берик Асылов

По информации главы высшего надзорного органа, "подготовка к январским событиям тайно шла на протяжении всего 2021 года. Данную работу под руководством отдельных представителей силовых структур исполняли члены различных ОПГ, которые набирали людей, закупали оружие, рации и транспорт". Как такое могло произойти, кто в этом виновен?

Комментируя эти вопросы, политолог, член Национального курултая Казбек Майгельдинов отметил: "О том, что январские беспорядки и попытка государственного переворота в Казахстане были тщательно спланированы, говорит и тот факт, что уже в первые дни трагических событий были задержаны бывший на тот момент председатель КНБ Карим Масимов и его заместители, и сейчас идут следственные действия. При этом часть следствия идет под грифом "секретно, и это понятно, ведь Комитет национальной безопасности – это структура закрытого типа".

"Если там действительно заблаговременно готовились к перевороту, как сказал Генеральный прокурор, то, во-первых, можно предполагать, что эта работа велась различными организованными преступными группировками. Во-вторых, возможно, виновным будет вменена уголовная статья о государственной измене. Если основным организатором предполагают бывшего главу КНБ Масимова – пока это только предположение, но это должно быть доказано судом и вынесен соответствующий приговор, а КНБ – это орган, отвечающий за национальную безопасность и курирующий силовые структуры и вопросы пограничного контроля, то есть вероятность, что все это действительно делалось с ведома руководства КНБ". Политолог, член Национального курултая Казбек Майгельдинов

Во-вторых, в Казахстане за 30 лет из-за суперпрезидентской власти образовалась определенная группа людей в верхах, то есть произошла монополия власти, и это все проникло в низшие звенья. Поэтому сейчас глава государства и проводит полную реформу структуризации силовых и правоохранительных органов и политической системы в целом, подчеркнул политолог.

"Январские события – переломный момент в истории независимости нашего государства, и сейчас нашему обществу нужно извлечь из этого соответствующие уроки, чтобы впредь такое не повторилось. Для этого необходимо провести полное реформирование силовых и правоохранительных органов, непосредственно отвечающих за безопасность страны, что, собственно, сегодня и делается. Кроме того, мы должны дать этому принципиальную оценку, объективно проанализировать все произошедшее и с учетом итогов судебного разбирательства установить истинных виновных лиц, к чему мы сейчас и идем". Политолог, член Национального курултая Казбек Майгельдинов

По информации Генерального прокурора, уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось в режиме строгой секретности, так как материалы дела содержат государственную тайну. Среди них данные об оперативно-розыскной работе, правительственной связи, спецподразделениях и другие сведения.

"Открытая публикация государственной тайны может поставить под угрозу национальную безопасность страны. В данный момент в военном суде рассматривается и дело экс-министра обороны Бектанова, который, по версии следствия, отдал ряд незаконных приказов: 5 января отказал коменданту города Алматы выделить военнослужащих для обороны здания госорганов, 6 января приказал снять оцепление пяти рот со зданий акимата Алматы и резиденции президента".  Генеральный прокурор РК Берик Асылов

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