Гибель 19 детей: в Узбекистане заявили об отсутствии испытаний сиропов от кашля

В Службе госбезопасности Узбекистана заявили, что при проведении лабораторных испытаний препаратов "Док-1 Макс" и "Амбронол" были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, сообщает Zakon.kz.

Лекарства "Док-1 Макс" и "Амбронол", импортированные в Узбекистан компанией Quramax Medikal, проходили лабораторные испытания в Научном центре стандартизации лекарственных средств, на них оформили сертификаты соответствия, сообщили в пресс-службе СГБ Узбекистана.

Однако в процессе исследований были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.



Следственное управление ведет предварительные следственные действия по уголовному делу в отношении ответственных лиц Quramax Medikal и Научного центра стандартизации лекарств.

В рамках уголовного дела два руководящих сотрудника Quramax Medikal и два ответственных сотрудника Научного центра стандартизации лекарств в качестве подозреваемых лиц водворены в следственный изолятор СГБ.

Наряду с этим в стране приостановили прохождение таможенного контроля лекарств, импортируемых Quramax Medikal из Индии в Узбекистан. Из аптек страны изъяли аналогичные препараты. Работа продолжается.

В Узбекистане подтвердили смерть 19 детей, принимавших сироп индийского производителя. По результатам расследований, в составе партии препарата выявили токсичное вещество – этиленгликоль – в дозе в 300 раз выше нормы.

После смерти 19 детей новый глава узбекского Минздрава поручил приостановить продажу всех лекарств, ввезенных компанией Quramax в 2022 году.

Как отметили в Минздраве нашей страны, в Казахстане этого препарата в продаже нет.