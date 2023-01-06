Российского режиссера перевели в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Российского режиссера и председателя Союза кинематографистов Никиту Михалкова перевели в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает Baza.

Кинодеятель находится в одной из московских больниц.



Михалков попал в реанимацию 5 января. Туда его перевезли из ГКБ №67. У режиссера диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Однако в пресс-службе кинодеятеля сообщали, что у Михалкова обычный грипп.



