Оружие и боеприпасы не должны быть доступными для преступников – политолог

По информации руководителей Генпрокуратуры и МВД, во время январских событий по стране похитили 2960 единиц оружия и 63 тыс. боеприпасов. По мнению политолога Талгата Калиева, это говорит о необходимости усиления бдительности силовиков и обеспечения безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

Вышеприведенные цифры прозвучали в ответах Генерального прокурора и министра внутренних дел Казахстана, которые были заслушаны по запросу депутатов на заседании Мажилиса Парламента РК по итогам рассмотрения январских событий.



"Мародеры похитили большое количество оружия и боеприпасов. По стране было похищено 2960 единиц огнестрельного оружия и порядка 63 тысяч боеприпасов. В ходе активных поисков уже изъяли 964 единицы и почти 57 тысяч патронов. Как правило, все оружие злоумышленники прятали в схронах и арсеналах – таких было обнаружено свыше 200. Более того, были дополнительно изъяты 3196 единиц оружия, в том числе гранатометы и пулемет, которые могли быть использованы в январских событиях". Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

Руководитель правоохранительного ведомства подчеркнул, что в первых числах января беспорядки в Алматы стали еще масштабнее, отчетливо был виден организованный характер нападений. Преступники напали на три управления полиции, а также на оружейные магазины, где похитили 1440 единиц оружия, из них 539 ед. – нарезного, 813 ед. – гладкоствольного, 88 ед. – травматического и сразу использовали их при новых нападениях на полицию.

Глава высших надзорных органов сообщил, что, помимо этого, были и другие хищения оружия.

"Организованно были ограблены несколько охотничьих магазинов, в том числе "Анна", "Қорған" и "Алпамыс", откуда оружие было доставлено в центр города, на площадь. А в городе Кызылорде нападение на военных производилось на угнанной военной технике". Генеральный прокурор Берик Асылов

По мнению политолога Талгата Калиева, то обстоятельство, что по стране ходят тысячи единиц оружия и боеприпасов, должно быть крайне настораживающим фактором для наших силовиков и побуждать их работать в режиме повышенной бдительности, особого обеспечения и усиления безопасности.

"До тех пор, пока хотя бы одна единица находится в незаконном обороте, угроза жизни и здоровью людей и общества сохраняется. Судя по информации руководителей правоохранительных ведомств, во время январских событий действительно было похищено огромное количество оружия и боеприпасов, и тот факт, что они оказались настолько доступными для злоумышленников, означает, что нужно пересматривать все регламенты хранения оружия и сам формат обеспечения безопасности и защищенности". Политолог Талгат Калиев

Четкие регламенты хранения оружия необходимо установить и для оружейных магазинах, и в арсеналах войсковых частей, и в подразделениях спецслужб и правоохранительных органах, иначе все старые стандарты себя исчерпали и все слишком доступно, считает политолог.