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Новым управляющим МФЦ "Астана" назначен Ренат Бектуров

Новым управляющим МФЦ "Астана" назначен Фото: Instagram/rn.bekturov
Президент Казахстана Касым-Жомарт токаев подписал указ, которым назначил Рената Бектурова на должность управляющего МФЦ "Астана", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Бектурова Рената Нурмолдаевича управляющим Международным финансовым центром "Астана", – говорится в тексте указа главы государства.

Ранее Кайрат Келимбетов был освобожден от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана".

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