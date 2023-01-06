Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В ДТП в Актюбинской области погибла женщина

Женщина погибла на трассе Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Женщина погибла на трассе Шалкар – Бозой в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 6 января в 6:30. 46-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с рулевым управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась, передает Telegram-канал Polisia.kz.

В результате ДТП 45-летняя супруга водителя погибла на месте аварии.

ДП Актюбинской области предупреждает о резком ухудшении погодных условий и гололеде на дорогах. В связи с этим рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов.

Читайте также

В Мангистау более трех месяцев разыскивают мать троих детей

Вполне вероятно, что январские события произошли с ведома бывшего руководства КНБ – политолог

КНБ провел спецоперацию в трех городах: наркотики в Казахстан завозили под видом продуктов

Константин Вноровский
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
как казахстанцы отдохнут в 2023 году
Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году
режиссер
Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии
Макдональдс в Казахстане
Гендиректор Мясного союза Казахстана рассказал, почему наше мясо не подходит McDonalds
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления