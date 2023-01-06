В ДТП в Актюбинской области погибла женщина

Женщина погибла на трассе Шалкар – Бозой в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 6 января в 6:30. 46-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с рулевым управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась, передает Telegram-канал Polisia.kz.

В результате ДТП 45-летняя супруга водителя погибла на месте аварии.

ДП Актюбинской области предупреждает о резком ухудшении погодных условий и гололеде на дорогах. В связи с этим рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов.

