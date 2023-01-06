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Спасатели ВКО эвакуировали детей, застрявших в дороге из-за непогоды

Эвакуировали с трассы Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Восточном Казахстане сотрудники ДЧС пришли на помощь детям из спортивной школы, застрявшим из-за непогоды в одном из отдаленных сел, сообщает Zakon.kz.

Вызов спасателям поступил из Глубоковского района села Топиха, где в одном из спортивных детских клубов остались восемь детей и два тренера, которые не могли покинуть село и вернуться в Усть-Каменогорск. Более того, у них заканчивались продукты.


"На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимой технике "ШЕРП". Автомобиль смог преодолеть снежные заносы и добраться до места. Тренеров и детей спасатели благополучно эвакуировали до города. В медицинской помощи они не нуждаются". Пресс-служба ДЧС ВКО

В ДЧС ВКО просят граждан с пониманием относиться к закрытию автодорог, напоминая, что эти мероприятия проводятся для их безопасности.

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