Герцога Сассекского, принца Гарри лишили официальной роли на церемонии коронации его отца короля Великобритании Карла III, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, причиной тому стали мемуары принца под названием "Запасной".

"Принц Гарри был вычеркнут из сценария коронации и не имеет официальной роли на службе, если он придет. Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям (брат принца Гарри) будет исполнять эту роль", – пишет издание со ссылкой на источник.

Отмечается, что книга принца официально еще не поступила в продажу, однако несколько опубликованных отрывков уже успели вызвать ряд скандалов.

Официально королевская семья пока не комментировала мемуары, однако, по данным источника издания, Уильям находится в ярости из-за этой книги и одновременно опечален ее содержанием. Сообщалось, что, в частности, в книге принц Гарри рассказал, как подвергся нападению со стороны своего старшего брата в 2019 году.

Карл III стал королем после смерти своей матери, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Торжественная церемония его коронации состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.