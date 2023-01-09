Принца Гарри лишили официальной роли на церемонии коронации его отца
Как пишет Daily Mail, причиной тому стали мемуары принца под названием "Запасной".
"Принц Гарри был вычеркнут из сценария коронации и не имеет официальной роли на службе, если он придет. Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям (брат принца Гарри) будет исполнять эту роль", – пишет издание со ссылкой на источник.
Отмечается, что книга принца официально еще не поступила в продажу, однако несколько опубликованных отрывков уже успели вызвать ряд скандалов.
Официально королевская семья пока не комментировала мемуары, однако, по данным источника издания, Уильям находится в ярости из-за этой книги и одновременно опечален ее содержанием. Сообщалось, что, в частности, в книге принц Гарри рассказал, как подвергся нападению со стороны своего старшего брата в 2019 году.
Карл III стал королем после смерти своей матери, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Торжественная церемония его коронации состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.