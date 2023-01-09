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Получатели АСП смогут самостоятельно приобретать необходимые товары для детей

получатели АСП смогут самостоятельно покупать необходимые товары детям Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты приказом от 29 декабря 2022 года внес изменения в Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи и предоставления гарантированного социального пакета, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что с 1 января 2023 года в рамках гарантированного социального пакета, предоставляемого детям из семей, получающих адресную социальную помощь, родители смогут самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей.

Размер адресной социальной помощи на лицо (семью) рассчитывается уполномоченным органом в виде разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, из расчета на каждого члена семьи.

Детям в возрасте от одного года до шести лет включительно выплачивается на период назначения АСП ежемесячная дополнительная выплата в размере 1,5 МРП (5 174 тенге) на каждого ребенка. Эта мера предусмотрена в качестве дополнительной меры соцподдержки к назначаемой АСП и предоставлялся в качестве гарантированного социального пакета (ГСП) в виде наборов продуктов питания и бытовой химии.

По данным Минтруда, в 2022 году средний размер АСП на каждого члена семьи, получающей соцпомощь, в том числе на каждого ребенка, составлял 6 650 тенге. Стоимость дополнительно предоставляемого продуктово-бытового набора для детей из малообеспеченных семей была установлена на уровне 5 174 тенге.

При этом от получателей гарантированного соцпакета периодически поступали предложения о переводе ГСП из натурального вида в денежный формат.

С учетом пожеланий получателей гарантированного соцпакета в Минтруда приняли решение о монетизации ГСП с 2023 года – путем установления дополнительной денежной выплаты на каждого ребенка из числа получателей АСП в размере 1,5 МРП ежемесячно.

Это позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей.


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