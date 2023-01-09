Казахстанский футболист Юрий Логвиненко завершил карьеру

Капитан футбольного клуба "Актобе" Юрий Логвиненко принял решение завершить карьеру, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.



Обращение капитана ФК "Актобе" Юрия Логвиненко к болельщикам 8 января опубликовано на официальной странице клуба в Instagram.

Юрий Логвиненко написал, решение принято.

"Как быстро летит время! Почти 20 лет назад состоялся мой дебют во взрослом футболе. В далеком уже 2003 году мне, 14-летнему мальчишке, доверили выйти на поле в составе "Актобе-Жас" в матче Первой лиги, а через три года меня пригласили в главную команду области и я играл в лучшей футбольной лиге Казахстана". Юрий Логвиненко

Как отметил футболист, с тех пор количество матчей в различных турнирах за клубы и сборную перевалило за полтысячи.

"Сколько эмоций пережито за эти годы! Радость от хорошей игры, успехов и борьбы за самые высокие места. Боль от ошибок, неудач и травм. Воодушевление от великолепной поддержки болельщиков. Но всему приходит свой конец. Как бы ни хотелось оставаться в команде и приносить пользу на поле, я принял решение завершить карьеру игрока. Возраст и полученные травмы дают о себе знать. Не хочется отбывать номер и играть ниже той планки, которая необходима для успешной игры всей команды. Той планки, к которой всегда стремился. Пора уступить место молодым". Юрий Логвиненко

Футболист рад, что завершает игровую карьеру в родном клубе. В команде, которая ему многое дала. В команде, в которой он вырос в настоящего футболиста.

"Я благодарю свою семью за то, что она всегда рядом. Я благодарю всех своих тренеров за то, что они мне дали в спортивном и человеческом плане: я многому у них научился, и каждый из них внес свою лепту в мое становление. Я благодарю руководителей клуба разных лет, которые способствовали моему росту. Я благодарю своих партнеров по команде за своевременно подставленное плечо. Я благодарю болельщиков за поддержку. Решение повесить бутсы на гвоздь далось тяжело, но оно принято". Юра Логвиненко

21 августа футбольный клуб "Актобе" отпразднует свое 56-летие.

