Работодателям будут субсидировать часть затрат на выплату зарплаты лицам с инвалидностью

Приказом Минтруда от 29 декабря 2022 года внесены изменения в правила субсидирования затрат работодателей по рабочим местам для лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Теперь субсидии будут предоставляться работодателям не только для возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест лицам с инвалидностью, но и на выплату им заработной платы.

Указывается, что организация работ по субсидированию будет осуществляться центрами занятости населения за счет местного бюджета.

Центры занятости населения ежегодно в срок до 1 ноября, исходя из лимита финансирования, осуществляют сбор заявок на предстоящий финансовый год от работодателей, создающих специальные рабочие места.

При обращении в центр занятости населения работодатель к заявке должен приложить:

смету расходов на оборудование специальных рабочих мест и выплату заработной платы лицам с инвалидностью;

справку о наличии счета в банке.

Центр занятости субсидирует оплату труда лиц с инвалидностью на основании трудового договора, заключенного на срок не менее 3-х лет.

Так, ежемесячный размер субсидий на заработную плату лицам, трудоустроенным на специальные рабочие места, составляет:

первые 12 месяцев трудоустройства – 70% от размера зарплаты, но не более 30 МРП (103 500 тенге);

с 13 по 24 месяц трудоустройства включительно – 65% от размера зарплаты, но не более 30 МРП;

с 25 по 36 месяц трудоустройства включительно – 60% от размера зарплаты, но не более 30 МРП.

При этом субсидии не предоставляются работодателям на оснащение временных рабочих мест.

Изменения начали действовать с 1 января 2023 года.