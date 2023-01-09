Морозы до - 43 градусов ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, продолжает свое движение по территории страны, смещаясь к южным регионам республики. Сильные морозы сохраняются на большей части страны.

Как отметили синоптики, в горных районах юга и юга-востока ожидается выпадение сильного снега.

Температура воздуха