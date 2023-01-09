Морозы до - 43 градусов ожидаются в Казахстане
Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, продолжает свое движение по территории страны, смещаясь к южным регионам республики. Сильные морозы сохраняются на большей части страны.
Как отметили синоптики, в горных районах юга и юга-востока ожидается выпадение сильного снега.
Температура воздуха
- на западе ночью 27-35, днем 15-25 мороза,
- на юго-западе республики ночью 12-23, днем 5-15 мороза,
- на северо-западе и севере ночью повышение от 32-40 до 20-30 мороза, днем от 27-35 до 13-22 мороза,
- в центре основной фон ночью 35-40,
- на юге региона 25-30 мороза, днем повышение от 20-30 до 15-26 мороза,
- на востоке ожидается понижение температуры воздуха ночью от 20-33 до 30-43 мороза, днем от 15-23 до 23-33 мороза,
- на юге, юго-востоке понижение температуры воздуха ночью от 10-20 до 20-31 мороза, днем от 8-16 до 12-23 мороза.
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