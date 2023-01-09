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В Казахстане цены на жилье впервые за несколько лет показали снижение

Цены на жилье впервые показали снижение Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, впервые с марта 2018 года на рынке вторичного жилья наблюдается понижение цен. За месяц (с ноября по декабрь 2022 года) перепродажа квартир снизилась на 1,5%, сообщает Zakon.kz.

В частности, снижение цен было зарегистрировано в городах Астана (на 5,1%), Шымкенте (на 2,7%) и Актау (на 1,6%).

Арендная плата за благоустроенное жилье в декабре по сравнению с предыдущим месяцем также подешевела на 1,6%.

При этом цены на продажу нового жилья, напротив, выросли на 0,4%.

В целом за год (с декабря 2021 года по декабрь 2022 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 21,6%, нового жилья – на 15,6%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года повысилась на 45%.

В регионах цены на первичном рынке жилья за год значительно подорожали в Актобе на 29,3%, Актау – на 26,6%, Семее – на 22,3%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Семей (49,6%), Актобе (42,4%), Кызылорда (39,8%), Актау (39,3%), Талдыкорган (32,9%), Костанай (32,4%)

На рынке аренды жилья по-прежнему лидируют: Алматы (рост 70,5%), Костанай (54,6%), Караганда (53,1%).

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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