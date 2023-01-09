Названы счастливые даты для свадьбы в 2023 году

Чаще всего возлюбленные выбирают дату, исходя из своих предпочтений. Например, им приглянулась красивая дата. Либо это был день знакомства или начало отношений. Только такие даты могут не подходить по лунному календарю, сообщает Zakon.kz.

Благоприятные даты помогут привлечь богатство, достаток и счастье. Выходить замуж или жениться рекомендовано в этих числах:



январь — 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30;

— 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30; февраль — 1, 3, 5-10, 12, 13, 15, 17;

— 1, 3, 5-10, 12, 13, 15, 17; март — нет удачных дней для свадьбы;

— нет удачных дней для свадьбы; апрель — 16, 23, 24, 26, 28, 30;

— 16, 23, 24, 26, 28, 30; май — 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31;

— 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31; июнь — 2, 4-9, 11;

— 2, 4-9, 11; июль — 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31;

— 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31; август — 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30;

— 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30; сентябрь — 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29;

— 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29; октябрь — 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30;

— 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30; ноябрь — 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27;

— 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27; декабрь — нет благоприятных дат.

Вместе с тем астрологи и нумерологи не рекомендуют заключать брак в полнолуние или новолуние. Это может негативно сказаться на будущем молодоженов, пишет портал Rsute.ru.



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