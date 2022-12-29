Назван Топ-3 знаков зодиака, на сторону которых станет удача в начале 2023 года

Эксперты по звездам перечислили знаки зодиака, представителям которых в начале нового 2023 года будет особенно везти. По словам астрологов, на их сторону станет удача, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в Топ-3 вошли рожденные под такими созвездиями, как Козерог, Дева, Лев.



Козерог

В начале года представителям этого знака придется подтянуть все хвосты.

Несмотря на то, что вам это будет удаваться очень легко, не расслабляйтесь и не теряйте бдительность. Кроме того, не отвлекайтесь на что-то неважное и второстепенное. Начните год с новых планов, целей и идей. Успех будет на вашей стороне, но и сами не давайте себе спуску.

По словам астрологов, удачным будет начало 2023 года для Козерогов и в личных вопросах.

Взаимоотношения с партнером сложатся просто идеально. Вы станете понимать друг друга намного глубже, любовь будет крепче, чем обычно. Не бойтесь уйти с головой в свои чувства и полностью открыться партнеру. У одиноких представителей знака возможно невероятное любовное приключение. Необязательно оно закончится браком, но вы его точно никогда не забудете.

Дева

Рожденным под этим созвездием в начале года эксперты по звездам советуют отдохнуть.

Возьмите наконец-то тайм-аут, остановитесь и просто отойдите от всех вопросов и проблем. Пусть новый год начнется для вас с восстановления, перезарядки, расстановки приоритетов, мечтаний и планов. Это самый подходящий период для того, чтобы понять для себя, куда и с кем двигаться дальше. При этом практичность вам, конечно, пригодится. Но подключите еще и интуицию, и сердце.

Хорошенько Девам советуют отдохнуть в начале года, ведь вполне возможна смена работы.

Вам нужны будут силы и энергия, чтобы все сделать лучшим образом и зарекомендовать себя с лучшей стороны. От этого зависит ваше дальнейшее благополучие, в том числе и финансовое.

Лев

Львы – это первые счастливчики и везунчики начала 2023 года.

Особенный успех вас ждет в профессиональной сфере. Вы достигнете поставленных целей и прекрасно себя зарекомендуете. Вас ждет настоящее признание, вознаграждение за все труды и старания. В том числе и в денежном эквиваленте. Ждите премии, надбавки к зарплате или повышения по служебной лестнице. В любом случае вы останетесь довольны.

Кроме того, по-настоящему счастливы будут Львы и в личной жизни.

Одиноким представителям знака судьба подарит самую важную встречу. Это период начала невероятной и незабываемой истории любви, романтического приключения, которое, вполне возможно, закончится удачным браком.

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