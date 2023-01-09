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В Костанае "заминировали" аэропорт, больницы и библиотеки

звонок Фото: pixabay
Досудебное расследование по нескольким фактам лжетерроризма начала полиция Костаная, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, 9 января в полицию города поступил ряд ложных вызовов о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях аэропорта, больниц, библиотек и других объектов.

"Полицейские тщательно проверили звонки, все они оказались ложными. Полиция занимается установлением личности подозреваемого", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

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