Крушение самолета в Актау: возбуждено уголовное дело

Полиция начала досудебное расследование по факту крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 декабря рассказали в ДП на транспорте.

"В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сказано в сообщении.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами.

