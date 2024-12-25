Крушение самолета в Актау: возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
Полиция начала досудебное расследование по факту крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.
Об этом 25 декабря рассказали в ДП на транспорте.
"В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сказано в сообщении.
25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами.
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