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#Крушение самолета в Актау
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События

Крушение самолета в Актау: возбуждено уголовное дело

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 13:18 Фото: polisia.kz
Полиция начала досудебное расследование по факту крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 декабря рассказали в ДП на транспорте.

"В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сказано в сообщении.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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