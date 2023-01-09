В Акмолинской области 4 человека провели на трассе в холодной машине 12 часов, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 3 января. Люди выехали на автомобиле Lada Niva из Ерейментау на отдаленный участок Масакпай.

"Погода была ясная, однако, на обратном пути дорогу замело, с 21 до 4 часов ночи мы расчищали снег лопатой и не смогли пересечь снежные барханы, после чего наша машина выпала в низину и вышла из строя. Мы приняли решение обратиться в Службу спасения "101" и "102", объяснили где мы находимся, около 3 часов ждали помощи в холодном транспорте и уснули, наши мобильные телефоны разрядились. Около 8 часов утра спасатели постучали в окно машины, разбудили и предоставили нам обувь и угостили горячим чаем. Эмоции не передать словами, на тот момент казалось что вся наша жизнь пронеслась перед глазами", - рассказал житель Ерейментау Талгат Байтемиров.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области, застрявшие в снежном заносе в медпомощи не нуждались. На место вызова были направлены 1 единица техники "ТРЭКОЛ" и 4 сотрудников личного состава Департамента по ЧС, в составе Ильяса Аубакирова, Қуана Ақылбекова, Байырлы Копенова и Сагыныша Билялова.

"Всем спасателям Ерейментауского района и Акмолинской области хотелось бы пожелать искренние слова благодарности за наши спасенные жизни, благодаря их профессионализму несчастье обошло наши семьи, мы вернулись домой живыми и невредимыми, желаем вам и вашему коллективу крепкого здоровья, успехов в нелегком деле". Талгат Байтемиров

ДЧС Акмолинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении.