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Сильный мороз, снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане во вторник

погода, штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах страны на 10 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью в Мангыстауской области ожидается мороз -25.

Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области сильный снег. На юге, в горных районах ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Талдыкоргане днем временами ожидается сильный снег.

Ночью на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается мороз -35.

Ночью на севере Атырауской области ожидается сильный -30.

На севере Карагандинской области ожидается сильный мороз -35-36.

Временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в предгорных районах области туман, гололед. В горных районах метель. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидаются временами сильный снег, туман, гололед.

Ночью на востоке Костанайской области ожидается сильный мороз 40 градусов.

Утром и днем на юге Алматинской области, в горных и предгорных районах ожидается сильный снег. На юге области, в горных и предгорных районах – туман, гололед, низовая метель. В Алматы утром и днем временами сильный снег, туман, гололед. В Конаеве утром и днем временами сильный снег, туман, гололед.

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