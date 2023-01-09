Сильный мороз, снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане во вторник

Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах страны на 10 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью в Мангыстауской области ожидается мороз -25.



Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области сильный снег. На юге, в горных районах ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Талдыкоргане днем временами ожидается сильный снег.



Ночью на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается мороз -35.



Ночью на севере Атырауской области ожидается сильный -30.



На севере Карагандинской области ожидается сильный мороз -35-36.



Временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в предгорных районах области туман, гололед. В горных районах метель. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидаются временами сильный снег, туман, гололед.



Ночью на востоке Костанайской области ожидается сильный мороз 40 градусов.



Утром и днем на юге Алматинской области, в горных и предгорных районах ожидается сильный снег. На юге области, в горных и предгорных районах – туман, гололед, низовая метель. В Алматы утром и днем временами сильный снег, туман, гололед. В Конаеве утром и днем временами сильный снег, туман, гололед.

