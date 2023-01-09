Ситуация в Украине: переговоры о вступлении в ЕС перенесли на весну, Киеву поставляют устаревшее вооружение
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Депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир заявила о том, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну, сообщает Zakon.kz.
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- Москва и Киев сообщили об обмене пленными.
- Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал временно ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в ведущих театрах страны.
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- На российском рынке остались 75,9% иностранных компаний, сообщил спикер Госдумы.
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- Экстренные отключения электроэнергии введены на юге Украины.
- Доля украинского зерна, поставляемого в нуждающиеся страны посредством "зернового коридора", составила 5,4%.
- Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Путина "не неприятным человеком". "Вот в чем парадокс" – добавил он.
- Цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров.
- Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации.
- В Украину завезли трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы на $11 млн.
- Исполнительный вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Украину.
- Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в 5 раз, что поможет скомпенсировать сокращение поставок из России.
- В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины уже сейчас.
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