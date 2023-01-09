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Ситуация в Украине: переговоры о вступлении в ЕС перенесли на весну, Киеву поставляют устаревшее вооружение

Украина Фото: pixabay
Депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир заявила о том, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну, сообщает Zakon.kz.
  • Папа римский Франциск заявил, что российско-украинский конфликт является преступлением против Бога и человечества.
  • Минобороны Беларуси объявило о совместных с Россией летных учениях с 16 января по 1 февраля.
  • Москва и Киев сообщили об обмене пленными.
  • Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал временно ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в ведущих театрах страны.
  • Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.
  • На российском рынке остались 75,9% иностранных компаний, сообщил спикер Госдумы. 
  • Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации, к чему призвали в Киеве.
  • "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа".
  • Экстренные отключения электроэнергии введены на юге Украины.
  • Доля украинского зерна, поставляемого в нуждающиеся страны посредством "зернового коридора", составила 5,4%.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Путина "не неприятным человеком". "Вот в чем парадокс" – добавил он. 
  • Цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров.
  • Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации.
  • В Украину завезли трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы на $11 млн.
  • Исполнительный вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Украину.
  • Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в 5 раз, что поможет скомпенсировать сокращение поставок из России.
  • В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины уже сейчас.

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