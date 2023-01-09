Ситуация в Украине: переговоры о вступлении в ЕС перенесли на весну, Киеву поставляют устаревшее вооружение

Фото: pixabay

Депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир заявила о том, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну, сообщает Zakon.kz.

Папа римский Франциск заявил, что российско-украинский конфликт является преступлением против Бога и человечества.

Минобороны Беларуси объявило о совместных с Россией летных учениях с 16 января по 1 февраля.

Москва и Киев сообщили об обмене пленными.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал временно ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в ведущих театрах страны.

Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.



На российском рынке остались 75,9% иностранных компаний, сообщил спикер Госдумы.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации, к чему призвали в Киеве.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа".

Экстренные отключения электроэнергии введены на юге Украины.

Доля украинского зерна, поставляемого в нуждающиеся страны посредством "зернового коридора", составила 5,4%.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Путина "не неприятным человеком". "Вот в чем парадокс" – добавил он.

Цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров.

Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации.

В Украину завезли трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы на $11 млн.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Украину.

Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в 5 раз, что поможет скомпенсировать сокращение поставок из России.

В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины уже сейчас. Читайте также Президент Бразилии Лула да Силва вернулся в президентский дворец Джо Байден назвал ситуацию в Бразилии возмутительной Беспорядки в Бразилии: 30 участников арестованы, еще 400 человек задержаны

Следите за новостями zakon.kz в: