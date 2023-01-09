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Чем опасны голодовки, рассказал эксперт

питание Фото: pixabay
Диетолог Михаил Гинзбург р своем блоге описал опасные последствия голодовок и перечислил способы избежать данной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Он также предупредил, что голодание не всегда приводит к похудению. 

"Зададимся вопросом: если есть мало или вообще голодать, то обязательно похудеешь? Нет. Самый частый сценарий таких голодовок – это отнюдь не похудение, не уменьшение жировой массы, а разрушение собственных мышц!" – заявил Гинзбург.

По его словам, организму требуется порядка 80-90 гр. белка в день. Если необходимого количества вещества в организм не поступает, ему приходится в поисках необходимых аминокислот потихоньку расщеплять собственные мышцы, объяснил диетолог.

"При этом на весах мы будем видеть уменьшение массы тела. Но лучше нам этому не радоваться. Потому что уменьшение мышечной массы – это уменьшение способности организма расходовать жир: большая часть расходуемого жира сгорает именно в мышцах", – отметил специалист.

После подобного голодания, предупреждает специалист, человек вновь наберет вес, то соотношение жира и мышцы еще больше сместится в сторону жировой массы.

"Фактически, даже просто восстановив исходный вес, человек станет толще, чем был. Ведь терял он мышцы, а набирает жир", – уточнил он.

Чтобы избежать подобного, эксперт посоветовал во время диеты активно заниматься оздоровительной ходьбой и делать тонизирующие упражнения.

"Если мышцы активны, сохраняют свой тонус, организм удерживает в них белок, не пускает его на покрытие энергетического дефицита. Наоборот, старается восполнить этот дефицит, сжигая запасенный ранее жир", – рассказал диетолог.

Кроме того, он порекомендовал не допускать голода и дефицита белка в питании. Он предложил употреблять в пищу больше не слишком жирных белковых продуктов – творога, яичных белков, рыбы, бобовых, птицы.


Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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